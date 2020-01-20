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"Parasite" يحصد جائزة أفضل "كاست" في حفل SAG AWARDS

الإثنين 20/يناير/2020 - 05:18 ص
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بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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أعلنت الصفحة الرسمية لجوائز SAG، عبر موقع تويتر عن حصد فيلم Parasite جائزة أفضل فريق تمثيل من جوائز SAG AWARDS، في دورته الجديدة لعام 2020 الجاري.

وكان مرشحا لنفس الفئة كل من طاقم فيلم Bombshell، وطاقم فيلم The Irishman وطاقم فيلم Jojo Rabbit وطاقم فيلم Once Upon a Time in Hollywood، وطاقم فيلم Parasite.

ومن ضمن الجوائز أيضا،جائزة أفضل ممثلة بدور مساعد، وترشح لها كل من النجمة لورا ديرن عن دورها في فيلم Marriage Story، وسكارليت جوهانسن عن دورها في فيلم Jojo Rabbit، ونيكول كيدمان عن دورها في فيلم Bombshell وجينفر لوبيز عن دورها في فيلم Hustlers ومارجو روبي عن دورها في فيلم Bombshell.

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الكلمات المفتاحية

حفل جوائز SAG

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