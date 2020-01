واكين فينيكس يقتنص جائزة أفضل ممثل في حفل SAG

وكان مرشحا لنفس الفئة من الجوائز كل من النجم كريستيان بيل، عن دوره في فيلم Ford v Ferrari، وليوناردو دي كابريو، عن دوره في فيلم Once Upon a Time in Hollywood، وأدم دريفر عن دوره في فيلم Marriage Story، وتارون إيجرتون عن دوره في فيلم Rocketman، وواكين فينيكس عن دوره في فيلم جوكر.



واحتضنت قاعة Shrine Auditorium فعاليات الدورة رقم 26 من حفل جوائز نقابة ممثلي الشاشة الشهيرة باسم SAG AWARDS.



وعلى طريقة حفل جوائز الأوسكار قررت اللجنة المنظمة لحفل جوائز "ساج"، إقامة فعاليات هذه الدورة الجديدة من المهرجان بمدون مقدم رسمي، أو مضيف.











أعلنت الصفحة الرسمية لجوائز SAG، عبر موقع تويتر عن حصد النجم واكين فينيكس جائزة أفضل ممثل بدور رئيسي من جوائز SAG AWARDS، في دورته الجديدة لعام 2020 الجاري.