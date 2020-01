"The Crown" يحصد جائزة أفضل "كاست" بمسلسل درامي في حفل "ساج"

وكان مرشحًا لنفس الفئة كل من مسلسل، Big Little Lies ومسلسل The Crown ومسلسل Game of Thrones ومسلسل The Handmaid's Tale ومسلسل Stranger Things.



ومن ضمن الجوائز أيضا، جائزة أفضل ممثلة بمسلسل كوميدي، وترشح لها كل من كريستينا أبيلجيت عن دورها في مسلسل Dead to Me وأليكس بروستين عن دورها في مسلسل The Marvelous Mrs. Maisel وريتشل بروزنهان عن دورها في مسلسل The Marvelous Mrs. Maisel، وكاثرين أوهارا عن دورها في مسلسل Schitt's Creek وفيبي وولر بريدج عن دروها في مسلسل Fleabag.







أعلنت الصفحة الرسمية لجوائز SAG، عبر موقع تويتر عن حصد مسلسل The Crown جائزة أفضل فريق تمثيل بمسلسل درامي من جوائز SAG AWARDS، في دورته الجديدة لعام 2020 الجاري.