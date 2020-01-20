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جينيفر أنيستون تفوز بجائزة أفضل ممثلة بمسلسل درامي في حفل ممثلي الشاشة

الإثنين 20/يناير/2020 - 04:10 ص
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بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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أعلنت الصفحة الرسمية لجوائز SAG، عبر موقع تويتر عن حصد النجمة جينفر أنستون جائزة أفضل ممثلة بدور رئيسي بمسلسل درامي من جوائز SAG AWARDS، في دورته الجديدة لعام 2020 الجاري.

وكان مرشحا للفئة نفسها، جينفر أنيستون عن دورها في مسلسل The Morning Show، وهيلينا بونهام عن دورها في مسلسل The Crown، وأوليفيا كولمان عن دروها في مسلسل The Crown، وجودي كومر عن دورها في مسلسل Killing Eve وإليزابيث موس عن دورها في مسلسل The Handmaid's Tale.

ومن ضمن الجوائز أيضا، جائزة أفضل ممثلة بمسلسل قصير والتي ترشح لها كل من النجمة باتريشيا أركويت عن دورها في مسلسل The Act، وتوني كوليت عن دورها في مسلسل Unbelievable وجوي كينج عن دورها في مسلسل The Act وإيملي واتسون عن دورها في مسلسل Chernobyl وميشيل ويليامز عن دورها في مسلسل FosseVerdon.


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