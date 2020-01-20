عاجل.. السيسي يصل لندن للمشاركة بالقمة الأفريقية البريطانية

صرح السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، صباح اليوم الاثنين، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، وصل إلى العاصمة البريطانية لندن للمشاركة في قمة "أفريقيا بريطانيا للاستثمار".





ويحضر القمة 21 دولة أفريقية تجتمع مع بريطانيا لمناقشة كافة الأمور الخاصة بدعم الاستثمار في دول أفريقيا، بحضور رجال أعمال ومستثمرين من مختلف الدول.





يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، كان قد شارك أمس الأحد، في قمة برلين، بشأن الأزمة الليبية.