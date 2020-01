براد بيت يقتنص جائزة أفضل ممثل بدور مساعد في حفل ممثلي الشاشة

وكان مرشحًا لنفس الفئة من الجوائز كل من النجم، جيمي فوكس عن دوره في فيلم Just Mercy، وتوم هانكس عن دوره في فيلم A Beautiful Day in the Neighborhood، وآل باتشينو عن دوره في فيلم The Irishman، وجو بيشي عن دوره في فيلم Once Upon a Time in Hollywood.



ومن ضمن الجوائز أيضا، جائزة أفضل ممثل بدور رئيسي، وترشح لها كل من النجم كريستيان بيل، عن دوره في فيلم Ford v Ferrari، وليوناردو دي كابريو، عن دوره في فيلم Once Upon a Time in Hollywood، وأدم دريفر عن دوره في فيلم Marriage Story، وتارون إيجرتون عن دوره في فيلم Rocketman، وواكين فينيكس عن دوره في فيلم جوكر.







أعلنت الصفحة الرسمية لجوائز SAG، عبر موقع تويتر عن حصد النجم براد بيت جائزة أفضل ممثل بدور مساعد من جوائز SAG AWARDS، في دورته الجديدة لعام 2020 الجاري.