بيان من الأرصاد حول حالة الطقس اليوم

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين 20 يناير 2020، في بيان نشرته على موقعها الرسمي.



وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، خلال بيانها، من سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، ومناطق متفرقة من الوجه البحري، والتي قد تمتد إلى القاهرة.



كما حذرت، من انخفاض الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، مشيرة إلى أن الطقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة ليلًا، منوهة بأن الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية وعلى البحرين الأحمر والمتوسط مما تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

