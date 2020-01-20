داكوتا فانينج بإطلالة جذابة على السجادة البيضاء بحفل جوائز SAG







وتحتضن قاعة Shrine Auditorium فعاليات الدورة رقم 26 من حفل جوائز نقابة ممثلي الشاشة الشهيرة باسم SAG AWARDS.



وعلى طريقة حفل جوائز الأوسكار قررت اللجنة المنظمة لحفل جوائز "ساج"، إقامة فعاليات هذه الدورة الجديدة من المهرجان بمدون مقدم رسمي، أو مضيف.



ومن ضمن الجوائز التي سيشهد الحفل توزيعها، جائزة أفضل ممثلة بدور مساعد، وترشح لها كل من النجمة سينثيا ريفو عن دورها في فيلم Harriet، وسكارليت جوهانسن عن دورها في فيلم Marriage Story، ولوبيتا نيونجو عن دورها في فيلم US، وتشارليز ثيرون عن دورها في فيلم Judy.



وأيضا جائزة أفضل ممثلة بدور مساعد، وترشح لها كل من النجمة لورا ديرن عن دورها في فيلم Marriage Story، وسكارليت جوهانسن عن دورها في فيلم Jojo Rabbit، ونيكول كيدمان عن دورها في فيلم Bombshell وجينفر لوبيز عن دورها في فيلم Hustlers ومارجو روبي عن دورها في فيلم Bombshell.











نشرت الصفحة الرسمية لجوائز نقابة ممثلي الشاشة، SAG AWARDS عبر موقع تويتر، لقطات من وصول النجمة داكوتا فانينج للسجادة البيضاء بحفل الجوائز.