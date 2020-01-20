"منعا للمشاكل".. مصدر يكشف سر القبض على شقيق قتيل موقف العياط

أفاد مصدر أمني بقطاع أمن الجيزة، أن شقيق قتيل المسئول عن موقف سيارات العياط، الذي تمكنت القوات من القبض عليه أمام محكمة العياط، تحفظت عليه الأجهزة الأمنية بالجيزة، لحين الانتهاء من تحقيقات النيابة العامة مع المتهم بقتل شقيقه، تحسبًا لوقوع أي مشادات بينهما.



ونجح رجال أمن الجيزة في القبض على شاب أمام محكمة العياط، حال محاولته قتل متهم أثناء عرضه على النيابة.



والشاب المقبوض عليه يدعى "حسن"، شقيق "حسين" المسئول عن موقف سيارات العياط القبلي، الذي لقى مصرعه بطلق خرطوش، إثر نشوب مشاجرة بينه وبين سائق بالموقف.



وتمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة من القبض على اثنين من المتورطين في قتل المجني عليه، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب في الواقعة.



