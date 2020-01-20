Advertisements
Advertisements
Advertisements

"منعا للمشاكل".. مصدر يكشف سر القبض على شقيق قتيل موقف العياط

الإثنين 20/يناير/2020 - 03:11 ص
Advertisements
أمن الجيزة
أمن الجيزة
إيمان عبد العاطي
Advertisements
أفاد مصدر أمني بقطاع أمن الجيزة، أن شقيق قتيل المسئول عن موقف سيارات العياط، الذي تمكنت القوات من القبض عليه أمام محكمة العياط، تحفظت عليه الأجهزة الأمنية بالجيزة، لحين الانتهاء من تحقيقات النيابة العامة مع المتهم بقتل شقيقه، تحسبًا لوقوع أي مشادات بينهما.

ونجح رجال أمن الجيزة في القبض على شاب أمام محكمة العياط، حال محاولته قتل متهم أثناء عرضه على النيابة.

والشاب المقبوض عليه يدعى "حسن"، شقيق "حسين" المسئول عن موقف سيارات العياط القبلي، الذي لقى مصرعه بطلق خرطوش، إثر نشوب مشاجرة بينه وبين سائق بالموقف.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة من القبض على اثنين من المتورطين في قتل المجني عليه، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب في الواقعة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مساعد أول محكمة العياط قتيل العياط أمن الجيزة

أخبار تهمك

«اونلاين» Barcelona: مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر Koralight يلا شوت NOW Barcelona رابط مباشر برشلونة KORA ONLINE

منذ حوالي 7 ساعات

مشاهدة مباراة برشلونة بدون تقطيع| بث مباشر برشلونة وغرناطة الآن| رابط ماتش برشلونة اليوم| نتيجة مباراة برشلونة| هدف ميسي ضد غرناطة yallakora

منذ حوالي 7 ساعات

مشاهدة مباراة الأهلي اليوم .. بث مباشر رابط مباراة الأهلي والمقاولون اليوم live ON Sport

منذ حوالي 9 ساعات

كورة اون لاين "SHOOT" مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر بدون تقطيع LIVERPOOL LIVE ماتش ليفربول HD

منذ حوالي 10 ساعة

أول رد رسمي من الزمالك على التعاقد مع وليد أزارو

منذ حوالي 5 ساعات

خبير مائي يكشف حيلة فاشلة لإثيوبيا بمفاوضات سد النهضة

منذ يوم

رابط yalla shoot مشاهدة برشلونة وغرناطة بث مباشر.. شاهد المباراة الآن بدون تقطيع beIN SPORT المفتوحة

منذ حوالي 7 ساعات

أحمد موسى يكشف سبب هروب "أردوغان" من مؤتمر برلين (فيديو)

منذ ساعة و 19 دقيقة

«يلاشووت Mess» مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش برشلونة

منذ حوالي 8 ساعات

بدون تقطيع.. مشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون بث مباشر KORA STAR كورة ستار

منذ حوالي 9 ساعات

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر liverpool LIVE رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ حوالي 11 ساعة

بث مباشر .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم الأحد 2020/1/19

منذ حوالي 10 ساعات

بث مباشر مباراة برشلونة الآن|مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بدون تقطيع| مباراة ليونيل ميسي اليوم

منذ حوالي 7 ساعات

«يلا شوت PLUS» مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH ليفربول اليوم YALLA Barca

منذ حوالي 7 ساعات

رابط كورة لايف AHLY NoW مشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون بث مباشر koRa LiVE تابع لايف مباراة الأهلي يوتيوب فالجول

منذ حوالي 9 ساعات

«كورة ستار Barca» مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت Messi رابط برشلونة مباشر متعددة

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

مصدر: المتهمين بقتل صاحب محل خمور في الجيزة "ولاد عم"

نشرة مرور "الفجر".. انتظام حركة السيارات بشوارع وميادين القاهرة والجيزة

سائق يطلق النار على مسئول موقف سيارات بالجيزة

حبس سائق قتل عامل كارته في العياط

القبض على المتورطين في قتل عامل كارته بالعياط

تكثيف أمني لضبط المتهم في واقعة قتل مسئول موقف العياط

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:10 م

«اونلاين» Barcelona: مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر Koralight يلا شوت NOW Barcelona رابط مباشر برشلونة KORA ONLINE

بدون تقطيع.. مشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون بث مباشر KORA STAR كورة ستار

06:37 م

رابط yalla shoot مشاهدة برشلونة وغرناطة بث مباشر.. شاهد المباراة الآن بدون تقطيع beIN SPORT المفتوحة

09:16 م

بث مباشر مباراة برشلونة الآن|مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بدون تقطيع| مباراة ليونيل ميسي اليوم

09:19 م

بث مباشر .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم الأحد 2020/1/19

05:54 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status