Advertisements
Advertisements
Advertisements

خالد عكاشة: "غاز المتوسط" كيان عملاق يتيح لمصر آفاقا استثمارية جديدة

الإثنين 20/يناير/2020 - 07:43 ص
Advertisements
العميد خالد عكاشة
العميد خالد عكاشة
أمنية فوزي
Advertisements
كشف العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، عن أهمية منتدى غاز المتوسط، مؤكدًا أنه كيان هام جدًا لمصر، خاصة بعد أن يتم طرحه على الاتحاد الأوروبي لتباين مدى توافقه مع قوانين الاتحاد.

وشدد "عكاشة"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامجها "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث"، على أن منتدى غاز المتوسط له عوائد سياسية، موضحًا أنه مجلس دولي حكومي توافق أعضائه على أن يكون مقره بالقاهرة، وبالتالي هام بالنسبة لمصر.

وأضاف أنه كيان استثماري عملاق يتيح لمصر آفاق استثمارية جديدة، موضحًا أن الغاز هو السلعة الأكثر احتياجًا خلال الفترة الحالة، وهو المصدر الرئيسي الذي يراهن عليه المجتمع الدولي كمصدر للطاقة خلال السنوات المقبلة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

توك شو العميد خالد عكاشة أخبار مصر

أخبار تهمك

كورة اون لاين "SHOOT" مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر بدون تقطيع LIVERPOOL LIVE ماتش ليفربول HD

منذ حوالي 15 ساعة

رابط كورة لايف AHLY NoW مشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون بث مباشر koRa LiVE تابع لايف مباراة الأهلي يوتيوب فالجول

منذ حوالي 13 ساعة

خبير مائي يكشف حيلة فاشلة لإثيوبيا بمفاوضات سد النهضة

منذ يوم

مشاهدة مباراة برشلونة بدون تقطيع| بث مباشر برشلونة وغرناطة الآن| رابط ماتش برشلونة اليوم| نتيجة مباراة برشلونة| هدف ميسي ضد غرناطة yallakora

منذ حوالي 11 ساعة

«كورة ستار Barca» مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت Messi رابط برشلونة مباشر متعددة

منذ حوالي 12 ساعة

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر liverpool LIVE رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ حوالي 15 ساعة

بث مباشر .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم الأحد 2020/1/19

منذ حوالي 15 ساعة

بث مباشر مباراة برشلونة الآن|مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بدون تقطيع| مباراة ليونيل ميسي اليوم

منذ حوالي 11 ساعة

مشاهدة مباراة الأهلي اليوم .. بث مباشر رابط مباراة الأهلي والمقاولون اليوم live ON Sport

منذ حوالي 14 ساعة

«اونلاين» Barcelona: مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر Koralight يلا شوت NOW Barcelona رابط مباشر برشلونة KORA ONLINE

منذ حوالي 11 ساعة

«يلاشووت Mess» مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش برشلونة

منذ حوالي 13 ساعة

بدون تقطيع.. مشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون بث مباشر KORA STAR كورة ستار

منذ حوالي 14 ساعة

«يلا شوت PLUS» مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH ليفربول اليوم YALLA Barca

منذ حوالي 11 ساعة

رابط yalla shoot مشاهدة برشلونة وغرناطة بث مباشر.. شاهد المباراة الآن بدون تقطيع beIN SPORT المفتوحة

منذ حوالي 11 ساعة

القيعي يكشف قرار الأهلي النهائي بشأن صالح جمعة (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

أول رد رسمي من الزمالك على التعاقد مع وليد أزارو

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

خالد عكاشة: "المصري للفكر والدراسات" قائم عليه شباب لديه حلول مبتكرة لكافة الأزمات

حصاد| تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز المنتج محلياً أبرز انجازات "البترول" في 2018

"البترول": منتدى غاز شرق المتوسط يبحث أفضل استغلال لثروات المتوسطي (فيديو)

خالد عكاشة يكشف أهمية افتتاح المقر الجديد للإدارة العامة للجوازات والهجرة

عكاشة: أردوغان يريد إطالة أمد الصراع في ليبيا

تفاصيل لقاء السيسى ورؤساء وفود مؤتمر غاز المتوسط‎

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:10 م

«اونلاين» Barcelona: مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر Koralight يلا شوت NOW Barcelona رابط مباشر برشلونة KORA ONLINE

بدون تقطيع.. مشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون بث مباشر KORA STAR كورة ستار

06:37 م

رابط yalla shoot مشاهدة برشلونة وغرناطة بث مباشر.. شاهد المباراة الآن بدون تقطيع beIN SPORT المفتوحة

09:16 م

بث مباشر مباراة برشلونة الآن|مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بدون تقطيع| مباراة ليونيل ميسي اليوم

09:19 م

بث مباشر .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم الأحد 2020/1/19

05:54 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status