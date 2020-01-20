خالد عكاشة: "غاز المتوسط" كيان عملاق يتيح لمصر آفاقا استثمارية جديدة

كشف العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، عن أهمية منتدى غاز المتوسط، مؤكدًا أنه كيان هام جدًا لمصر، خاصة بعد أن يتم طرحه على الاتحاد الأوروبي لتباين مدى توافقه مع قوانين الاتحاد.



وشدد "عكاشة"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامجها "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث"، على أن منتدى غاز المتوسط له عوائد سياسية، موضحًا أنه مجلس دولي حكومي توافق أعضائه على أن يكون مقره بالقاهرة، وبالتالي هام بالنسبة لمصر.



وأضاف أنه كيان استثماري عملاق يتيح لمصر آفاق استثمارية جديدة، موضحًا أن الغاز هو السلعة الأكثر احتياجًا خلال الفترة الحالة، وهو المصدر الرئيسي الذي يراهن عليه المجتمع الدولي كمصدر للطاقة خلال السنوات المقبلة.



