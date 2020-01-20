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كسر بماسورة المياه الرئيسية يغرق شوارع طنطا (صور)

الإثنين 20/يناير/2020 - 01:03 ص
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بوابة الفجر
أيمن يحيي
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شهدت مدينة طنطا بمحافظة الغربية، مساء الأحد، انكسار ماسورة مياه رئيسية مما تسبب فى غرق الشوارع بالمياه، والتى وصلت فى بعض الشوارع إلى ارتفاع حوالى مترًا.

وعلى الفور تم استدعاء سيارات شفط المياه من مراكز بسيون وكفر الزيات والسنطة، وانتقل فريق من الفنيين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى لإصلاح الكسر.

وشهدت طنطا، انقطاع كامل للمياه بالمدينة والقرى المحيطة بها، وذلك بعد انكسار ماسورة مياه المرشحة الرئيسية.

وعلى الفور أصدر الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، توجيهاته إلى رئيس مركز ومدينة طنطا ورؤساء حى أول وطنطا بضرورة شفط المياه الناتجة من انكسار الماسورة، والعمل على إصلاحها في أسرع وقت لكى تعود الخدمة.
كسر بماسورة المياه الرئيسية يغرق شوارع طنطا (صور)
كسر بماسورة المياه الرئيسية يغرق شوارع طنطا (صور)
كسر بماسورة المياه الرئيسية يغرق شوارع طنطا (صور)
كسر بماسورة المياه الرئيسية يغرق شوارع طنطا (صور)
كسر بماسورة المياه الرئيسية يغرق شوارع طنطا (صور)
كسر بماسورة المياه الرئيسية يغرق شوارع طنطا (صور)
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مياه ماسورة مياه قطع المياه عن طنطا أخبار مصر

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