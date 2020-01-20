برلماني يكشف عن مطالب أمام مؤتمر برلين

قال الدكتور سمير غطاس، عضو مجلس النواب، إن مؤتمر برلين لحل الأزمة الليبية، لم يجب على طلبات مصر كاملة، بل أجاب عنها بشكل جزئي.



وأوضح "غطاس"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامجها "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث"، أن المطالب المصرية كانت تتمثل في إيجاد حل سياسي، مع تفكيك الجماعات الإرهابية الكائنة في العاصمة طرابلس مع حكومة السراج، عدم تدخل أي قوى دولية في الشان الليبي.



وأشار إلى أن تركيا أعلنت أنها تتدخل بشكل مباشر في الشأن الليبي مقارنة بقوى أخرى تدخلت بشكل غير مباشر، موضحًا أن مطالب مصر يجب أن تكون مطالب كل الأطراف وليس لمصر فقط.



