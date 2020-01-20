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جوجل يحتفل بذكرى ميلاد مفيدة عبدالرحمن أول محامية في مصر

الإثنين 20/يناير/2020 - 12:20 ص
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مفيدة عبدالرحمن
مفيدة عبدالرحمن
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احفتل محرك البحث الشهير جوجل، بالذكرى 106 لميلاد مفيدة عبدالرحمن، وهي أول محامية في مصر، ومن أولى خريجات جامعة فؤاد الأول، وأول من تخرج منهن في كلية الحقوق، كما كانت ناشطة وعضوه في عدة منظمات ونائبة في البرلمان لأكثر من 17 عامًا، وفي الوقت نفسه كانت زوجة وأما لـ9 أبناء.


كانت القضية الأولى التي ترافعت فيها عبدالرحمن هي قضية قتل خطأ، عندما نجحت في إقناع رئيسها في العمل بقدرتها على تولى القضية، فأعطاها الفرصة، وكسبت القضية، وذاع صيتها كمحامية بارعة فأسست مكتب محاماة خاص بعد عدة أعوام.


 اشتركت "عبدالرحمن" كعضو في لجنة لإجراء تعديلات على لائحة قوانين الأحوال الشخصية في الستينيات، وتشجيع دخول المرأة لميدان العمل ومشاركتها في الحياة العامة.

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مفيدة عبدالرحمن محرك جوجل جوجل Google

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