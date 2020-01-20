برلماني: أكثر من 2 مليون قرار إزالة لم ينفذ (فيديو)

قال النائب محمد الفيومي، عضو مجلس النواب، إن مشكلة عدم إزالة العقارات المخالفة، ليس سببه الأوراق أو المستندات، معقبا: "الورق بيتستف كويس، المشكلة في التنفيذ".



وأشار "الفيومي"، خلال حواره مع فضائية "ten"، مساء الأحد، إلى أن أغلب المدن القديمة في مصر تحولت إلى عشوائيات مفزعة، معتبرا أن سبب انتشار العشوائيات في المدن هو غياب المحليات منذ 8 سنوات.



وأضاف عضو مجلس النواب، أن المجالس المحلية كان لها دورًا مهمًا في المراقبة، معلقا: "وجودها كان بيخوف"، موضحا أن فساد المحليات يتركز في ترخيص المباني حيث يوجد 3 مليون عقار مخالف، و100 ألف عقار آيل للسقوط، فضلا عن وجود ما يزيد عن 2 مليون قرار إزالة لم ينفذ.

