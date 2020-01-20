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تحت قيادة كيكي سيتين الأولى.. برشلونة يهزم غرناطة بهدف ميسي

الإثنين 20/يناير/2020 - 12:04 ص
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برشلونة
برشلونة
حسام مجدي
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استطاع نادي برشلونة الإسباني أن يفوز على نظيره نادي غرناطه يهدف مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.


ملخص مباراة برشلونة وغرناطه اليوم في الدوري الإسباني الممتاز

وبدأت المباراة بسيطرة كبيرة من نادي برشلونة الذي هدد مرمى نادي غرناطه بأكثر من كرة خطيرة ولكن كان دفاع غرناطه أقوى من محاولات برشلونة ومنعهم من تسجيل أي أهداف.


وظل لاعبو برشلونة يضيعون العديد من الفرص السهلة والمحققة وظل لاعبو غرناطه متماسكين ولكن في الدقيقة 69 تعرض خيرمان سانشيز لاعب غرناطه للطرد ليتراجع أداء غرناطه بشكل أكبر.


واستغل برشلونة النقص العددي لغرناطه وسجل الفريق الهدف الأول في الدقيقة 79 عن طريق ليونيل ميسي وظل لاعبو برشلونة يحاولون تسجيل المزيد من الأهداف ولكن دون جدوى لينتهي اللقاء بفوز برشلونة بهدف نظيف.


ترتيب الفريقين في الدوري الإسباني الممتاز عقب مباراة اليوم

وبنتيجة مباراة اليوم الأحد 19 يناير يصل رصيد نادي برشلونة إلى 43 نقطة ليستمر في السيطرة على صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني الممتاز من أصل 20 مباراة خاضها البارسا حتى الآن بالدوري.


بينما يقف رصيد نادي غرناطه عند 27 نقطة ليتواجد في المركز العاشر من جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني الممتاز من اصل 20 مباراة خاضها حتى الآن.
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