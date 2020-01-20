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ضبط أمين شرطة بأحضان عشيقته واعترافات صادمة لسائق قتل زوجته.. أبرز أخبار الحوادث

الإثنين 20/يناير/2020 - 02:46 ص
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نشرة حوادث الفجر
نشرة حوادث الفجر
إيريني صفوت
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شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية، العديد من الأحداث والقضايا الهامة والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز تلك الأخبار:

"رايحة بيت أبوها".. مفاجأت حول ضبط أمين شرطة في أحضان عشيقته بالمعصرة
فتحت نيابة المعصرة تحقيقات موسعة في واقعة اتهام ربة منزل بالزنا مع أمين شرطة بالترحيلات داخل شقتها السكنية في منطقة مدينة الهدى بالمعصرة. 

"مش عايزة ترجع معايا".. اعترافات صادمة لسائق شرع بقتل زوجته
تباشر النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق في واقعة شروع قتل زوج يعمل "سائق" 32 عامًا لزوجته تبلغ 21 عامًا ووالديها وشقيقها 19 عامًا، إثر محاولة الاعتداء عليهن بسلاح أبيض، بمنطقة الطالبية، وأمرت بالتحفظ على سلاح الجريمة لفحصه، فيما استعلمت عن حالتهم الصحية تمهيدًا لاستماع لأقوالهم.

"كان عايز يقتل أمها".. مصدر يكشف الحالة الصحية لمصابي "مذبحة الطالبية"
أفاد مصدر أمني بقطاع أمن الجيزة، بأن ربة المنزل وشقيقها المصابين إثر شروع زوجها في قتلهما ووالديها، غادرا المستشفى بعد تماثلهما للشفاء.

"الأمن العام" يضبط طالبا قتل صديقه خلال اللهو في الشارع
تمكن ضباط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من ضبط طالب قتل صديقه إثر مشاجرة بينهما على اللهو بالشارع بنطاق محافظة الشرقية.

"مرتبة" تتسبب في اندلاع حريق داخل شقة سكنية بالمطرية
اندلع حريق داخل شقة سكنية في المطرية بالقاهرة، بسبب ماس كهربائي، نتج عنه اشتعال النيران في مرتبة بغرفة النوم.


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حوادث حريق داخل شقة سكنية اخبار مصر أخبار الحوادث

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