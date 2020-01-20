مدير سابق بالتعليم عن عمله بمقهى: "معاشي 1200 جنيه"

قال نصر محمد، مدير عام سابق بالتربية والتعليم يعمل قهوجي، إن راتبه كان 4 آلاف جنيه، وعندما وصل لسن المعاش وصل معاشه لـ1200 جنيه، معقبًا: "أعمل بيهم إيه، أنا عايش في شقة إيجار بـ600 جنيه غير الكهرباء والمياه،، أنصب على الناس عشان أعيش".



وتابع "محمد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية" dmc"، مساء الأحد، أنه لا يقبل أي شيء حرام، لذلك عندما خرج للعمل، مشيرًا إلى أنه بحث عن العمل كثيرًا، ولم يجد إلا العمل في مقهى لتوفير نفقة أسرته.



ولفت إلى أن هناك صحفي قام بإعداد حوار معه ونشر ذلك في إحدى الصحف، معقبًا: "في ناس افتكرت إني عايز إعانة مادية، ولكن هذا خطأ، أنا عايز أوصل رسالة بأن اللي طلع على المعاش في حاجة إلى مصاريف أكبر، في ناس بتقول منظرك مش كويس، أنت كنت مدير عام بوزارة التربية والتعليم، دي ناس مخها تعبان".

