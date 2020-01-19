Advertisements
Advertisements
Advertisements

سوريا.. متشددون يشنون هجوماً بطائرة بدون طيار ضد قاعدة حميم

الأحد 19/يناير/2020 - 11:38 م
Advertisements
ترجمة - منة الشريف
Advertisements
وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، شن مسلحون مجهولون يستخدمون مركبات طيران بدون طيار غارة جوية اليوم الأحد، استهدفت قاعدة حميم الجوية الروسية في سوريا، حيث نجحت أنظمة الدفاع الجوي في إحباط الهجوم، ولم تتعرض المنشأة العسكرية لأي ضرر.

وعقب الهجوم، أصدرت وزارة الدفاع الروسية بيانًا.

وجاء في البيان، إنه تم تدمير أنظمة الصواريخ الدفاعية الجوية للقاعدة الجوية الروسية على مسافة آمنة من القاعدة الجوية، لم تقع إصابات أو أضرار مادية، كما تعمل قاعدة حميم الجوية الروسية في الوضع الطبيعي".

كما أشارت الوزارة إلى أن ثلاث طائرات صغيرة بدون طيار شاركت في الهجوم، حيث اقتربت من الشمال الشرقي عند القاعدة.

ووقعت في محافظة اللاذقية في غرب سوري، حسبما ورد، كانت القاعدة الجوية هدفًا لمختلف المقاتلين والإرهابيين في البلاد.

وصد الجيش الروسي عددًا من هجمات الطائرات بدون طيار والقصف في عام 2019، مما أدى إلى تدمير 53 طائرة و27 قذيفة صاروخية متعددة الأنظمة أطلقت باتجاه قاعدة حميميم الجوية.

كما شنت روسيا عملية عسكرية ضد الجماعات الإرهابية في سوريا في سبتمبر 2015، بناء على طلب الرئيس السوري بشار الأسد.

وفي 11 ديسمبر 2018، أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسحب جزء كبير من القوات الروسية من البلاد، بعد أسبوع من إعلان هزيمة جماعة داعش الإرهابية في سوريا.

كما بقي الجنود الروس في منشأة بحرية روسية في مدينة طرطوس وقاعدة حميميم الجوية، مع ذلك، لمواصلة الحفاظ على الأمن في البلاد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

هجوم قاعدة حميم سوريا روسيا المتشددون

أخبار تهمك

أول رد رسمي من الزمالك على التعاقد مع وليد أزارو

منذ ساعة و 25 دقيقة

خبير مائي يكشف حيلة فاشلة لإثيوبيا بمفاوضات سد النهضة

منذ يوم

رابط yalla shoot مشاهدة برشلونة وغرناطة بث مباشر.. شاهد المباراة الآن بدون تقطيع beIN SPORT المفتوحة

منذ حوالي 3 ساعات

مشاهدة مباراة برشلونة بدون تقطيع| بث مباشر برشلونة وغرناطة الآن| رابط ماتش برشلونة اليوم| نتيجة مباراة برشلونة| هدف ميسي ضد غرناطة yallakora

منذ حوالي 4 ساعات

بدون تقطيع.. مشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون بث مباشر KORA STAR كورة ستار

منذ حوالي 6 ساعات

«كورة ستار Barca» مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت Messi رابط برشلونة مباشر متعددة

منذ حوالي 4 ساعات

«اونلاين» Barcelona: مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر Koralight يلا شوت NOW Barcelona رابط مباشر برشلونة KORA ONLINE

منذ حوالي 4 ساعات

«يلا شوت PLUS» مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH ليفربول اليوم YALLA Barca

منذ حوالي 4 ساعات

رابط كورة لايف AHLY NoW مشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون بث مباشر koRa LiVE تابع لايف مباراة الأهلي يوتيوب فالجول

منذ حوالي 5 ساعات

«كورة لايف - KORAONLINE» مشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش الأهلي NOW

منذ حوالي 5 ساعات

مشاهدة مباراة الأهلي اليوم .. بث مباشر رابط مباراة الأهلي والمقاولون اليوم live ON Sport

منذ حوالي 6 ساعات

بث مباشر مباراة برشلونة الآن|مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بدون تقطيع| مباراة ليونيل ميسي اليوم

منذ حوالي 3 ساعات

«يلاشووت Mess» مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر liverpool LIVE رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ حوالي 8 ساعات

كورة اون لاين "SHOOT" مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر بدون تقطيع LIVERPOOL LIVE ماتش ليفربول HD

منذ حوالي 7 ساعات

بث مباشر .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم الأحد 2020/1/19

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

الجيش الروسي يعلن إسقاط طائرات دون طيار قرب قاعدة حميميم في سوريا

روسيا: قواتنا دمرت طائرة بدون طيار اقتربت من قاعدة حميميم

أول فيديو لتدمير طائرة مسيرة أطلقها مسلحون باتجاه قاعدة حميميم بسوريا

القوات الروسية تدمر طائرة دون طيار بالقرب من قاعدة حميميم

روسيا: تدمير طائرتين مسيرتين قرب قاعدة حميميم في سوريا

تقارير حول هجوم طائرة بدون طيار أمريكية ضد قاعدة روسية فى سوريا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:10 م

«اونلاين» Barcelona: مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر Koralight يلا شوت NOW Barcelona رابط مباشر برشلونة KORA ONLINE

بدون تقطيع.. مشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون بث مباشر KORA STAR كورة ستار

06:37 م

رابط yalla shoot مشاهدة برشلونة وغرناطة بث مباشر.. شاهد المباراة الآن بدون تقطيع beIN SPORT المفتوحة

09:16 م

بث مباشر مباراة برشلونة الآن|مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بدون تقطيع| مباراة ليونيل ميسي اليوم

09:19 م

بث مباشر .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم الأحد 2020/1/19

05:54 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status