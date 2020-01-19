سوريا.. متشددون يشنون هجوماً بطائرة بدون طيار ضد قاعدة حميم

وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، شن مسلحون مجهولون يستخدمون مركبات طيران بدون طيار غارة جوية اليوم الأحد، استهدفت قاعدة حميم الجوية الروسية في سوريا، حيث نجحت أنظمة الدفاع الجوي في إحباط الهجوم، ولم تتعرض المنشأة العسكرية لأي ضرر.



وعقب الهجوم، أصدرت وزارة الدفاع الروسية بيانًا.



وجاء في البيان، إنه تم تدمير أنظمة الصواريخ الدفاعية الجوية للقاعدة الجوية الروسية على مسافة آمنة من القاعدة الجوية، لم تقع إصابات أو أضرار مادية، كما تعمل قاعدة حميم الجوية الروسية في الوضع الطبيعي".



كما أشارت الوزارة إلى أن ثلاث طائرات صغيرة بدون طيار شاركت في الهجوم، حيث اقتربت من الشمال الشرقي عند القاعدة.



ووقعت في محافظة اللاذقية في غرب سوري، حسبما ورد، كانت القاعدة الجوية هدفًا لمختلف المقاتلين والإرهابيين في البلاد.



وصد الجيش الروسي عددًا من هجمات الطائرات بدون طيار والقصف في عام 2019، مما أدى إلى تدمير 53 طائرة و27 قذيفة صاروخية متعددة الأنظمة أطلقت باتجاه قاعدة حميميم الجوية.



كما شنت روسيا عملية عسكرية ضد الجماعات الإرهابية في سوريا في سبتمبر 2015، بناء على طلب الرئيس السوري بشار الأسد.



وفي 11 ديسمبر 2018، أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسحب جزء كبير من القوات الروسية من البلاد، بعد أسبوع من إعلان هزيمة جماعة داعش الإرهابية في سوريا.



كما بقي الجنود الروس في منشأة بحرية روسية في مدينة طرطوس وقاعدة حميميم الجوية، مع ذلك، لمواصلة الحفاظ على الأمن في البلاد.