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من صلاح لـ"أليسون".. مباراة ليفربول ضد مان يونايتد تشهد تحقيق الأرقام القياسية

الأحد 19/يناير/2020 - 11:16 م
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محمد صلاح
محمد صلاح
حسن شحاتة
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مباراة ليفربول ضد مان يونايتد، شهدت تحطيم الأرقام القياسية الفردية للاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، بفضل تألق الثنائي، الحارس البرازيلي أليسون بيكر، والدولي المصري محمد صلاح، في اللقاء الذي جمعهما مع اليونايتد مساء اليوم، وانتهى بهدفين دون رد.

- أليسون بيكر يعادل إنجاز بيبي رينا
نجح البرازيلي أليسون بيكر، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، في تكرار إنجاز حارس الليفر السابق بيبي رينا، بعد أسيست عالمي تمكن من خلاله محمد صلاح من تسجيل هدف فريقه الثاني.

وكرر أليسون بيكر إنجاز بيبي رينا، حيث أصبح أول حارس مرمى من ليفربول يصنع هدف في الدوري الإنجليزي منذ بيبي رينا، والذي قام بصناعته في شهر مارس 2010 لفيرناندو توريس، في اللقاء الذي انتهى بفوز الليفر بهدفين دون رد.

- محمد صلاح يكسر عقدته أمام مانشستر يونايتد
ونجح الدولي المصري محمد صلاح في تسجيل الهدف الثاني لليفربول في الوقت الضائع من المباراة، بعد أسيست رائع من الحارس البرازيلي أليسون بيكر، لينفرد على أثره بالحارس دي خيا من منتصف ملعب المباراة، ليضعها في الشباك بنجاح، ليفك عقدته الأزلية مع اليونايتد.

- ترتيب الفريقين بعد فوز ليفربول ضد مان يونايتد
وبتلك النتيجة رفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول رصيده إلى 64 نقطة، ليوسع الفارق في صدارة جدول الترتيب، مع أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي إلى 16 نقطة، وليستر سيتي صاحب المركز الثالث بفارق 19 نقطة.
بينما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 34 نقطة، محتلا بها المركز الخامس بجدول ترتيب البريميرليج.
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