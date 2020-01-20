زوج مصابة بحادث المنيا: "نفسيتها مدمرة.. ومش هسكت"

قال الدكتور سامح ميخائيل، زوج الطبيبة راعوث المصابة بحادث المنيا، إن حالة زوجته مستقرة إلى حد ما، ولكن حالتها النفسية "مدمرة".



وتابع "ميخائيل"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الأحد، أن زوجته كانت حامل، وكان الجنين متكامل في بطناها، ونتيجة للحادث فقدت الجنين، وحدث لها استئصال في الرحم، نتيجة انفجاره بسبب الحادث.



ولفت إلى أن زوجته تم تهديدها بالنقل التعسفي، إذا لم تذهب إلى التدريب في القاهرة بشكل مفاجئ، معقبًا: "دا تهريج، وإهمال ولازم المسؤولين يتعاقبوا، دا حقي ومش هسكت عليه".

