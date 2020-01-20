وزيرة التضامن عن حملة إنقاذ المشردين: "بننزل زي البراشوت على الحالات"



وأشارت "القباج"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن فريق التدخل السريع يتوجهون سريعا لأي مكان يتم الإبلاغ بوجود مشردين به، معقبة: "الفريق بينزل براشوت على الحالات".



وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن معظم الحالات التي تعاملوا معها ليس لديهم أوراق ثبوتية، معربة عن سعادتها للمشاركة في الحملة، معقبة: "ده شىء يشرفني"، مطالبة المواطنين أن يكونوا أكثر تفاعلا ويبلغوا عن أي حالات لأفراد مشردين.



وأضافت أن هناك حالات يرفضون التوجه لدور رعاية، ويبررون سبب رفضهم أنهم يعملون في الشارع.



قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن إطلاق حملة إنقاذ المشردين والأطفال بلا مأوى الرعاية من كبار السن والأطفال من واجب الدولة، خاصة في ظل البرد القارس، موضحة أنهم استغلوا سيارات تجميع أطفال بلا مأوى في البحث عن المشردين.