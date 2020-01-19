Advertisements
Advertisements
Advertisements

ليفربول ضد مان يونايتد 2-0 في الدوري الإنجليزي "صلاح يبدع" | ملخص وأهداف اللقاء (فيديو)

الأحد 19/يناير/2020 - 10:30 م
Advertisements
ليفربول ضد مان يونايتد
ليفربول ضد مان يونايتد
Advertisements

مباراة ليفربول ضد مان يونايتد في الدوري الإنجليزي

ليفربول ضد مان يونايتد، تمكن فريق ليفربول الإنجليزي من تحقيق فوزًا صعبًا على ضيفه مانشستر يونايتد بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت بينهم مساء اليوم الأحد، على ملعب "آنفيلد" معقل الريدز، في إطار منافسات الجولة 23 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" 2019 - 2020.

ملخص وأهداف مباراة ليفربول ضد مان يونايتد في الدوري الإنجليزي
وسجل ليفربول هدف التقدم في الدقيقة 14 عن طريق المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك بعد عرضية رائعة ليضعها فان دايك برأسية في المرمى، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 0/1 للريدز.

وفي الشوط الثاني، أضاف محمد صلاح الهدف الثاني في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل من الضائع بعد تمريرة طولية من حارس المرمى البرازيلي أليسون بيكر لينفرد صلاح بالمرمى ويضعها من تحت أقدام دي خيا، ليسجل أول هدف له في شباك مان يونايتد، ولينتهي اللقاء بنتيجة 0/2 للريدز.

وبهذه النتيجة، رفع ليفربول رصيده بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي إلى النقطة 64 في المركز الأول، مبتعدًا عن أقرب منافسيه "مانشستر سيتي" بفارق 16 نقطة، بينما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند النقطة 34 في المركز الخامس.

ويواصل ليفربول رقمه القياسي، حيث لم يتعرض لأي هزيمة على ملعبه "أنفيلد" في الدوري الإنجليزي لمدة 1000 يوم وترجع الهزيمة الأخيرة للفريق في أنفيلد إلى 23 أبريل 2017 أمام كريستال بالاس بنتيجة 2/1، والتي جمعتهما ضمن منافسات الجولة 34، في موسم 2016 – 2017.

تشكيل مباراة ليفربول ضد مان يونايتد في الدوري الإنجليزي

وبدأ ليفربول مباراته أمام مان يونايتد بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكساندر أرنولد - جو جوميز - فيرجيل فان دايك - أندي روبيرتسون.

خط الوسط: جيورجينهو فينالدوم - جوردان هندرسون - أوكساليد تشامبرلين.

خط الهجوم: ساديو ماني - محمد صلاح - روبيرتو فيرمينو.

وبدأ مان يونايتد مباراته أمام ليفربول بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا.

خط الدفاع: آرون وان بيساكا - فيكتور ليندلوف - هاري ماجوير - براندون وليامز - لوك شاو.

خط الوسط: نيمانيا ماتيتش - فريد - أندرياس بريرا.

خط الهجوم: دانيل جيمس - أنتوني مارسيال.

بالفيديو.. ملخص وأهداف مباراة ليفربول ضد مان يونايتد في الدوري الإنجليزي:-

Advertisements

الكلمات المفتاحية

هدف صلاح في المان يونايتد هدف صلاح اليوم محمد صلاح مباراة ليفربول ومان يونايتد في الدوري مباراة ليفربول ضد مان يونايتد اليوم مباراة ليفربول اليوم في الدوري مباراة ليفربول اليوم ليفربول ومانشستر يونايتد ليفربول ومان يونايتد في الدوري ليفربول ومان يونايتد ليفربول ضد مانشستر يونايتد ليفربول ضد مان يونايتد صلاح الدوري الانجليزي

أخبار تهمك

مشاهدة مباراة برشلونة بدون تقطيع| بث مباشر برشلونة وغرناطة الآن| رابط ماتش برشلونة اليوم| نتيجة مباراة برشلونة| هدف ميسي ضد غرناطة yallakora

منذ ساعتين و 6 دقيقة

«يلا شوت PLUS» مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH ليفربول اليوم YALLA Barca

منذ ساعتين و 12 دقيقة

«كورة لايف - KORAONLINE» مشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش الأهلي NOW

منذ حوالي 3 ساعات

كورة اون لاين "SHOOT" مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر بدون تقطيع LIVERPOOL LIVE ماتش ليفربول HD

منذ حوالي 5 ساعات

رابط يلا شوت يوتيوب مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر الشوط الأول كورة لايف yalla-shoot الاسطورة

منذ حوالي 4 ساعات

رابط كورة لايف AHLY NoW مشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون بث مباشر koRa LiVE تابع لايف مباراة الأهلي يوتيوب فالجول

منذ حوالي 4 ساعات

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر liverpool LIVE رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ حوالي 6 ساعات

بث مباشر .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم الأحد 2020/1/19

منذ حوالي 5 ساعات

«يلاشووت Mess» مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

«اونلاين» Barcelona: مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر Koralight يلا شوت NOW Barcelona رابط مباشر برشلونة KORA ONLINE

منذ ساعتين و 8 دقيقة

بدون تقطيع.. مشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون بث مباشر KORA STAR كورة ستار

منذ حوالي 5 ساعات

بث مباشر مباراة برشلونة الآن|مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بدون تقطيع| مباراة ليونيل ميسي اليوم

منذ ساعتين

«كورة ستار Barca» مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت Messi رابط برشلونة مباشر متعددة

منذ ساعتين و 28 دقيقة

كورة لايف ahly مشاهدة مباراة الاهلي والمقاولون بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الاهلي GOAL PLUS

منذ حوالي 4 ساعات

مشاهدة مباراة الأهلي اليوم .. بث مباشر رابط مباراة الأهلي والمقاولون اليوم live ON Sport

منذ حوالي 5 ساعات

رابط yalla shoot مشاهدة برشلونة وغرناطة بث مباشر.. شاهد المباراة الآن بدون تقطيع beIN SPORT المفتوحة

منذ ساعتين

موضوعات متعلقة

ليفربول ضد ليستر سيتي | فوز "حزين" للريدز في الدوري الإنجليزي بعد إصابة محمد صلاح

موعد مباراة ليفربول ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة

"تريزيجيه" يسجل .. ملخص وأهداف مباراة ليفربول ضد أستون فيلا 2-1 في الدوري الإنجليزي (فيديو)

"تريزيجيه" يسجل .. ملخص وأهداف مباراة ليفربول ضد أستون فيلا 2-1 في الدوري الإنجليزي (فيديو)

‫ليفربول ضد برايتون 1/2 في الدوري الإنجليزي | ملخص وأهداف المباراة (فيديو)‬‎

ليفربول ضد سالزبورج 0/2 في دوري ابطال اوروبا | ملخص وأهداف المباراة (فيديو)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:10 م

«اونلاين» Barcelona: مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر Koralight يلا شوت NOW Barcelona رابط مباشر برشلونة KORA ONLINE

بدون تقطيع.. مشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون بث مباشر KORA STAR كورة ستار

06:37 م

رابط yalla shoot مشاهدة برشلونة وغرناطة بث مباشر.. شاهد المباراة الآن بدون تقطيع beIN SPORT المفتوحة

09:16 م

بث مباشر مباراة برشلونة الآن|مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بدون تقطيع| مباراة ليونيل ميسي اليوم

09:19 م

«يلاشووت Mess» مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش برشلونة

07:38 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status