ليفربول ضد مان يونايتد 2-0 في الدوري الإنجليزي "صلاح يبدع" | ملخص وأهداف اللقاء (فيديو)





مباراة ليفربول ضد مان يونايتد في الدوري الإنجليزي





ليفربول ضد مان يونايتد، تمكن فريق ليفربول الإنجليزي من تحقيق فوزًا صعبًا على ضيفه مانشستر يونايتد بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت بينهم مساء اليوم الأحد، على ملعب "آنفيلد" معقل الريدز، في إطار منافسات الجولة 23 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" 2019 - 2020.





ملخص وأهداف مباراة ليفربول ضد مان يونايتد في الدوري الإنجليزي

وسجل ليفربول هدف التقدم في الدقيقة 14 عن طريق المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك بعد عرضية رائعة ليضعها فان دايك برأسية في المرمى، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 0/1 للريدز.





وفي الشوط الثاني، أضاف محمد صلاح الهدف الثاني في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل من الضائع بعد تمريرة طولية من حارس المرمى البرازيلي أليسون بيكر لينفرد صلاح بالمرمى ويضعها من تحت أقدام دي خيا، ليسجل أول هدف له في شباك مان يونايتد، ولينتهي اللقاء بنتيجة 0/2 للريدز.





وبهذه النتيجة، رفع ليفربول رصيده بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي إلى النقطة 64 في المركز الأول، مبتعدًا عن أقرب منافسيه " مانشستر سيتي" بفارق 16 نقطة، بينما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند النقطة 34 في المركز الخامس.



ويواصل ليفربول رقمه القياسي، حيث لم يتعرض لأي هزيمة على ملعبه "أنفيلد" في الدوري الإنجليزي لمدة 1000 يوم وترجع الهزيمة الأخيرة للفريق في أنفيلد إلى 23 أبريل 2017 أمام كريستال بالاس بنتيجة 2/1، والتي جمعتهما ضمن منافسات الجولة 34، في موسم 2016 – 2017.



تشكيل مباراة ليفربول ضد مان يونايتد في الدوري الإنجليزي





وبدأ ليفربول مباراته أمام مان يونايتد بالتشكيل التالي:-



حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكساندر أرنولد - جو جوميز - فيرجيل فان دايك - أندي روبيرتسون.

خط الوسط: جيورجينهو فينالدوم - جوردان هندرسون - أوكساليد تشامبرلين.

خط الهجوم: ساديو ماني - محمد صلاح - روبيرتو فيرمينو.



وبدأ مان يونايتد مباراته أمام ليفربول بالتشكيل التالي:-





حراسة المرمى: ديفيد دي خيا.

خط الدفاع: آرون وان بيساكا - فيكتور ليندلوف - هاري ماجوير - براندون وليامز - لوك شاو.

خط الوسط: نيمانيا ماتيتش - فريد - أندرياس بريرا.

خط الهجوم: دانيل جيمس - أنتوني مارسيال.



بالفيديو.. ملخص وأهداف مباراة ليفربول ضد مان يونايتد في الدوري الإنجليزي:-