القبائل الليبية: مصر أم العرب

أكد الشيخ سعد الترهوني، أحد أعيان قبيلة ترهونة بوسط ليبيا، أن مصر هي أم العرب والعروبة، وهي الحاضنة لكل الأمة العربية على مر التاريخ.



ولفت "الترهوني"، خلال حواره مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء الأحد، إلى أن الميليشيات التابعة لتركيا قامت بذبح 45 شيخًا في مذبحة كبيرة تمت على الأراضي الليبية.



وأشار أحد أعيان قبيلة ترهونة بوسط ليبيا، إلى أن القبائل الليبية هم أبناء عمومة، وأن الأتراك حين دخلوا ليبيا دخلوا محتلين وغزاة وليسوا أصحاب أرض، مؤكدًا أنه لا فرق بين مصر وليبيا لارتباطهم بعلاقات واحدة وعرق واحد.

