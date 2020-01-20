محمود سعد يوجه رسالة للصعايدة بعد الهجوم عليه

عقب الإعلامي محمود سعد، على الهجوم الذي تعرض له بسبب مداعبته لمواطن أثناء حديثه معه في إحدى حلقات برنامجه قائلا له: "ولا إنت صعيدي بتاكل حق البنت في الورث".



وقال "سعد"، خلال برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء الأحد: "الصعايدة مش كلهم زي بعض.. ولما يكون في مشكلة المفروض نواجه بعض"، منوها بأنه لم يقصد الإساءة للصعايدة، ولكنه كان يصف وضع قائم، معلقا: "دي مش شتيمة ده وصف لوضع موجود، الصعايدة فيهم ناس بتاكل حقوق إخواتهم، وبلاش إرهاب كده، ولكني غلط في التعميم".



وأوضح أن الصعيدي يعتبر الأرض بمثابة العرض والدم، ومن ثم فلا يفرط فيها ويعطيها لزوج شقيقته، معلقا: "في صعايدة بيعملوا كده، وفي صعايدة مش بيعملوا كده".

