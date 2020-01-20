بهاء أبوشقة: مصر كانت على وشك الإفلاس قبل ثورة يونيو



وأشار "أبوشقة"، خلال حواره ببرنامج "حديث المساء" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن الاحتياطي النقدي في مصر عند رحيل مبارك عن الحكم في 2011 كان 36 مليار دولار، وكان وصل في 30 يونيو 3.5 مليار دولار، معقبا: "كنا على شفا الإفلاس".



وأضاف رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن الشعور بالأمان في مصر واستقرار الأوضاع نعمة، مطالبا المصريين أن يشاهدوا الوضع المفزع المحيط حولنا في عدد من الدول، وألا ينساقوا وراء حروب الجيل الرابع، متابعا: "كان لازم نأمن نفسنا الأول بعد كده ناكل".



قال المستشار بهاء أبوشقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن مصر كان مخطط لها أن تسقط في المستنقع الذي سقطت فيه سوريا وليبيا والعراق واليمن.