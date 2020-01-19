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كونتي: إيطاليا شكلت لجنة عسكرية مشتركة لمراقبة الهدنة في ليبيا

الأحد 19/يناير/2020 - 09:08 م
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رئيس الوزراء الإيطالي - كونتي
رئيس الوزراء الإيطالي - كونتي
الفجر
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قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، مساء اليوم الأحد، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إنه تم "تعيين أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة لمراقبة الهدنة في ليبيا، على خلفية مناقشات مؤتمر برلين، فلنحافظ على هذا الزخم".

وذكر رئيس الوزراء الإيطالي، في تغريدة أخرى، أن "بلاده تؤمن بقوة الدبلوماسية والسياسة، وترى أن الحل العسكري غير مقبول، ويجب علينا جميعًا أن نتشارك في هذا الهدف".

ولفت كونتي، إلى ضرورة العمل على الوصول إلى وقف فعال لإطلاق النار وتعزيز العملية السياسية؛ لإعادة تفعيل وظائف المجلس الرئاسي والحكومة الليبية، في ضوء الإصلاحات السياسية والمؤسسية والاقتصادية والأمنية.

وقال رئيس الوزراء الإيطالي، يوم الجمعة الماضي، بعد لقائه بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إن "هناك احتمال لنشر قوات أوروبية في ليبيا من أجل دعم عملية السلام هناك، في إطار التحضر لمؤتمر برلين الذي انعقد اليوم".

وتكرر هذا التصريح على لسان الممثل الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، في لقاء مع صحيفة شبيغل الألمانية، والذي أكد فيه على أن الاتحاد الأوروبي مستعد للعب هذا الدور، من أجل مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار ومساعدة الجيش أيضا.

هذا وتستضيف العاصمة الألمانية (برلين)، اليوم، فعاليات مؤتمر برلين حول ليبيا، بمشاركة دولية رفيعة المستوى، وواسعة النطاق، وذلك بعد المحادثات "الليبية- الليبية" التي جرت مؤخرا في العاصمة الروسية (موسكو(، بحضور ممثلين عن روسيا الاتحادية وتركيا.

ويشارك في اجتماع برلين، قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج، وقادة وممثلين عن كل من روسيا الاتحادية، والولايات المتحدة الأمريكية، ومصر، وفرنسا، وبريطانيا، والصين، وألمانيا، وتركيا، وإيطاليا، والإمارات والجزائر والكونغو، إلى جانب الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الإفريقي، والجامعة العربية.

ويأتي مؤتمر برلين بعد أيام من اجتماع عقد في موسكو تناول الموضوع الليبي بمشاركة ممثلين عن روسيا وتركيا، بالإضافة إلى حفتر والسراج.

وتشهد ليبيا مواجهات، منذ شهر أبريل الماضي، بين حكومة الوفاق الوطني المتمركزة في العاصمة طرابلس، غربي البلاد، والجيش الوطني المدعوم من البرلمان في الشرق، والذي يسعى لتحرير العاصمة مما يصفه بالعناصر الإرهابية.

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الكلمات المفتاحية

مؤتمر برلين ليبيا كونتي برلين إيطاليا

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