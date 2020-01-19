"على مقهى الحالمون بالغد" لـ حسام بدراوي أحدث إصدارات "نهضة مصر"

تقدم دار نهضة مصر للنشر هذا العام كتاب "على مقهى الحالمون بالغد" للدكتور حسام بدراوي، يستعرض الكتاب حوارات البدراوي الدائمة مع الشباب من خلال أسرة "الحالمون بالغد والعالمون له" التي أنشأها إبان عمله الجامعي حيث يحتوي على مناقشات وسجلات حول العديدمن الموضوعات المهمة والحيوية التي شغلت الشباب على مدار ثلاثة عقود.

نذكر من تلك الموضوعات التي يطرحها الكتاب: الله– الدين– الإلحاد- وفلاسفة المسلمين - عن السياسة - عن أدب الثورة - عن الطفولة والجمعيات المهتمة بها- عن دور المرأة في المجتمع- عن الأدب والفن والجمال- عن الحرية- عن فلسفات العلم- عن الإنسان.

الكتاب يصدر بالألوان متضمنًا عددًا كبيرًا من لوحات الفن التشكيلي بريشة المؤلف وعدد من فنانينا الكبار. كما زوّد "البدراوي" الكتاب بمقاطع موسيقية تستطيع الاستماع إليها أثناء القراءة من خلال تقنية QRC.بالإضافة إلى ذلك، يحتويالكتاب على مقدمة من د. "محمد المخزنجي"، ود. "مراد وهبة"، والشاعر الكبير أ. "فاروق جويدة".