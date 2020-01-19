Advertisements
Advertisements
Advertisements

"على مقهى الحالمون بالغد" لـ حسام بدراوي أحدث إصدارات "نهضة مصر"

الأحد 19/يناير/2020 - 09:25 م
Advertisements
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
Advertisements

تقدم دار نهضة مصر للنشر هذا العام كتاب "على مقهى الحالمون بالغد" للدكتور حسام بدراوي، يستعرض الكتاب حوارات البدراوي الدائمة مع الشباب من خلال أسرة "الحالمون بالغد والعالمون له" التي أنشأها إبان عمله الجامعي حيث يحتوي على مناقشات وسجلات حول العديدمن الموضوعات المهمة والحيوية التي شغلت الشباب على مدار ثلاثة عقود.

 

نذكر من تلك الموضوعات التي يطرحها الكتاب: الله– الدين– الإلحاد- وفلاسفة المسلمين - عن السياسة - عن أدب الثورة - عن الطفولة والجمعيات المهتمة بها- عن دور المرأة في المجتمع- عن الأدب والفن والجمال- عن الحرية- عن فلسفات العلم- عن الإنسان.

 

الكتاب يصدر بالألوان متضمنًا عددًا كبيرًا من لوحات الفن التشكيلي بريشة المؤلف وعدد من فنانينا الكبار. كما زوّد "البدراوي" الكتاب بمقاطع موسيقية تستطيع الاستماع إليها أثناء القراءة من خلال تقنية QRC.بالإضافة إلى ذلك، يحتويالكتاب على مقدمة من  د. "محمد المخزنجي"، ود. "مراد وهبة"، والشاعر الكبير أ. "فاروق جويدة".

Advertisements

أخبار تهمك

«يلاشووت Mess» مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش برشلونة

منذ ساعتين و 6 دقيقة

رابط يلا شوت يوتيوب مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر الشوط الأول كورة لايف yalla-shoot الاسطورة

منذ ساعتين و 47 دقيقة

«كورة لايف - KORAONLINE» مشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش الأهلي NOW

منذ أقل من ساعتين

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر liverpool LIVE رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ حوالي 5 ساعات

«كورة ستار Barca» مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت Messi رابط برشلونة مباشر متعددة

منذ أقل من ساعة

«اونلاين» Barcelona: مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر Koralight يلا شوت NOW Barcelona رابط مباشر برشلونة KORA ONLINE

منذ 34 دقيقة

مشاهدة مباراة الأهلي اليوم .. بث مباشر رابط مباراة الأهلي والمقاولون اليوم live ON Sport

منذ حوالي 3 ساعات

بث مباشر .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم الأحد 2020/1/19

منذ حوالي 4 ساعات

بدون تقطيع.. مشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون بث مباشر KORA STAR كورة ستار

منذ حوالي 3 ساعات

رابط yalla shoot مشاهدة برشلونة وغرناطة بث مباشر.. شاهد المباراة الآن بدون تقطيع beIN SPORT المفتوحة

منذ أقل من نصف ساعة

رابط كورة لايف AHLY NoW مشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون بث مباشر koRa LiVE تابع لايف مباراة الأهلي يوتيوب فالجول

منذ ساعتين و 21 دقيقة

بث مباشر مباراة برشلونة الآن|مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بدون تقطيع| مباراة ليونيل ميسي اليوم

منذ أقل من نصف ساعة

كورة اون لاين "SHOOT" مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر بدون تقطيع LIVERPOOL LIVE ماتش ليفربول HD

منذ حوالي 4 ساعات

كورة لايف ahly مشاهدة مباراة الاهلي والمقاولون بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الاهلي GOAL PLUS

منذ ساعتين و 28 دقيقة

«يلا شوت PLUS» مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH ليفربول اليوم YALLA Barca

منذ 38 دقيقة

مشاهدة مباراة برشلونة بدون تقطيع| بث مباشر برشلونة وغرناطة الآن| رابط ماتش برشلونة اليوم| نتيجة مباراة برشلونة| هدف ميسي ضد غرناطة yallakora

منذ نصف ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:37 م

بدون تقطيع.. مشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون بث مباشر KORA STAR كورة ستار

«اونلاين» Barcelona: مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر Koralight يلا شوت NOW Barcelona رابط مباشر برشلونة KORA ONLINE

09:10 م

رابط yalla shoot مشاهدة برشلونة وغرناطة بث مباشر.. شاهد المباراة الآن بدون تقطيع beIN SPORT المفتوحة

09:16 م

بث مباشر مباراة برشلونة الآن|مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بدون تقطيع| مباراة ليونيل ميسي اليوم

09:19 م

«يلاشووت Mess» مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش برشلونة

07:38 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status