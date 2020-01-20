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الأرصاد تحذر: "هنلاقي أيام مطلعتلهاش شمس الفترة الجاية" (فيديو)

الإثنين 20/يناير/2020 - 12:58 ص
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور محمد شاهين، مدير إدارة التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد، إن البلاد ستشهد انخفاضًا في درجات الحرارة خلال الـ72 ساعة المقبلة، حيث ستسجل درجة الحرارة العظمى 15 درجة، وهو أقل من المعدل الطبع بنحو 4 درجات.

وأشار "شاهين"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأحد، إلى أن هناك نشاطًا للرياح، ولكن ليس قويا، منوها بأن هناك فرصًا لسقوط الأمطار المتوسطة على السواحل الشمالية، بينما ستكون خفيفة على القاهرة.

وأضاف مدير إدارة التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد، أن هناك اضطرابا في حركة الملاحة البحرية، مشددًا على ضرورة ارتداء المواطنين ملابس شتوية ثقيلة، معقبا: "هنلاقي أيام مطلعتلهاش شمس".
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