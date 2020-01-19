الاتحاد الآسيوي يصادق على قرار عدم لعب أي مباراة دولية على ملاعب إيران

أعلن ‏المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الأحد، المصادقة على قرار لجنة المسابقات بعدم لعب أي مباراة دولية تندرج تحت مسابقاته على الملاعب الإيرانية حتى إشعار آخر.





وكان الاتحاد الدولي، قد قرر حظر إقامة المباريات الدولية على الملاعب الإيرانية ونقل جميع المباريات الخاصة بالأندية والمنتخبات الإيرانية إلى ملاعب محايدة، بعد قرار منع تحليق الطيران فوق الأجواء الإيرانية عقب حادثة الطائرة الأوكرانية.





وانتقد عشرات المشاهير الإيرانيين التستر الرسمي على أسباب الحادث لنحو 3 أيام منذ 8 يناير، حيث تبنى مسؤولون إيرانيون نظرية المؤامرة، إضافة لخطأ فني أدى إلى سقوط الطائرة.

واندلعت احتجاجات بأنحاء متفرقة من البلاد هاجم خلالها المتظاهرون المرشد الإيراني علي خامنئي، داعين إياه للتنحي، ومليشيا الحرس الثوري التي أصابت دفاعاتها الطائرة المنكوبة بصاروخين تزامناً مع هجمات ضد قواعد عسكرية أمريكية في العراق.



