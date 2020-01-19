عمرو الليثي يقدم واجب العزاء في الفنانة الراحلة ماجدة الصباحي

أقيمت منذ قليل مراسم العزاء في الفنانة الراحلة ماجدة الصباحي، وذلك بمسجد عمر مكرم، وحرص عدد كبير من نجوم الفن على حضور مراسم العزاء، وذلك لمواساة ابنتها الفنانة غادة نافع منهم،وكان من أبرز الحاضرين الإعلامى عمرو الليثى.



يُشار أن الفنانة ماجدة الصباحي توفيت يوم الخميس الماضي الموافق 16يناير ، وذلك عمر ناهز 88 عامًا، وتم تشييع جثمانها يوم الجمعة الماضى من مسجد مصطفى محمود، حيث تم تغطية النعش الخاص بها بعلم مصر، وتم دفنها بمقابر العائلة في منطقة الواحات ليوارى الثرى، وحرص عدد كبير من نجوم الفن على أداء صلاة الجنازة عليها، وكان من أبرز الحاضرين الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنانة دلال عبد العزيز ، عزت العلايلى، سمير صبري.



اسمها الحقيقي هو عفاف علي كامل أحمد عبدالرحمن الصباحي، بدأت حياتها الفنية في عمر 15 عامًا، من خلال فيلم "الناصح".