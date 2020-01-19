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بث مباشر .. مشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون اليوم 2020/1/19 في الدوري المصري

الأحد 19/يناير/2020 - 06:37 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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تتجه الأنظار صوب ملعب السلام حيث ستقام واحدة من أهم المباريات في الدوري المصري بين الأهلي وفريق المقاولون العرب، وذلك اليوم الأحد 19-1-2020 في إطار منافسات الجولة الـ14 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

يقدم موقع الفجر لزواره خدمة مشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون بث مباشر اليوم، والمقرر إذاعتها عبر قناة ON SPORT HD1، وتنطلق صافرة البداية بتمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، والثامنة والنصف بتوقيت السعودية.



يسعى المارد الأحمر لمواصلة سلسلة إنتصاراته والحفاظ على العلامة الكاملة بعدم تلقيه لأي هزيمة في أخر 10 مباريات خاضها على التوالي، ويتواجد الأهلي في قمة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 33 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن أقرب ملاحقيه.

في المقابل يحتل المقاولون العرب المركز الثاني على لائحة ترتيب فرق الدوري برصيد 29 نقطة، وسيكون الفريق مطالباً بالفوز والبقاء على حظوظه بالمنافسة على لقب النسخة الحالية من الدوري، خاصةً وأن الفارق بينه وبين الزمالك الذي يحل ثالثاً على اللائحة هو 5 نقاط كاملة.

أعلن المدير الفني للنادي الأهلي رينيه فايلر عن قائمة فريقه المستدعاة استعداداً لمواجهة المقاولون العرب في قمة الدور الأول من الدوري المحلي، وضمت القائمة كلاً من: وليد أزارو وصالح جمعه وحسين السيد أسباب فنية، وشريف اكرامي و عمار حمدي والمصابين رمضان صبحي وسعد سمير وحمدي فتحي ومحمد محمود وكريم نديفيد.

ومن المتوقع أن يعتمد رينيه في مباراة اليوم على الأسماء التالية في تشكيلة فريقه:

حراسة المرمى: محمد الشناوي
الدفاع: علي معلول – أيمن أشرف – رامي ربيعة – محمد هاني
الوسط: عمرو السولية – أليو ديانج جونيور
الهجوم: أجايي – محمد مجدي أفشة – محمود كهربا
مروان محسن
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