بدون تقطيع.. مشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون بث مباشر KORA STAR كورة ستار

تقدم "الفجر الرياضي"، بث مباشر لمباراة الأهلي والمقاولون العرب، اليوم الأحد، على ملعب استاد السلام الدولي، في المباراة التي تقام ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.





موعد مباراة الأهلي والمقاولون





يكون موعد مباراة الأهلي والمقاولون اليوم في الدوري الممتاز في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وأيضًا في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، بالإضافة إلى الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبو ظبي.





القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمقاولون





ستكون مباراة الأهلي والمقاولون اليوم في الدوري العام منقولة بشكل حصري عبر قنوات: أون سبورت بتعليق محمد الكواليني، وقناة تايم سبورت بتعليق مؤمن





حسن.

يعيش الأهلى حالة فنية رائعة ورقمًا مميزًا بحصد 11 انتصارًا على التوالى برصيد 33 نقطة متربعًا على قمة الدورى مع المدرب السويسرى رينيه فايلر. ويملك الأهلى الهجوم الأقوى بالدورى بتسجيل 33 هدفًا والدفاع الأقوى باستقبال هدفين فقط.. وله مباراتان مؤجلتان أمام المصرى البورسعيدى والزمالك.





ويحتل المقاولون المركز الثانى برصيد 29 نقطة وتلقى هزيمتين فقط من 13 مباراة ويملك ثالث أقوى هجوم ببطولة الدورى بتسجيل 18 هدفاً، كما أنه استقبل 8 أهداف وهو ثانى أقوى دفاع فى الدورى متساوياً مع حرس





الحدود خلف الأهلي.

وتتسم لقاءات الأهلى والمقاولون بالندية ولم تعرف هذه المواجهة التعادل بين الفريقين منذ 25 ديسمبر 2010 وهو اللقاء الذى شهد هدفاً سجله محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى حالياً بقميص فريقه الأسبق المقاولون أمام الأهلي.





ويغيب عن الأهلى فى مواجهة الليلة سعد سمير ومحمد محمود وحمدى فتحى وكريم وليد نيدفيد وهو الرباعى الذى يعانى إصابات طويلة بجانب رمضان صبحى، بينما يستعيد الفريق جهود عدة لاعبين عادوا من الإصابة مثل محمود متولى ووليد سليمان والحارس شريف إكرامى والمالى أليو ديانج.





ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي كما يلي:





حراسة المرمى: محمد الشناوي





خط الدفاع: أحمد فتحي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وعلي معلول





في خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج أو محمد مجدي أفشة وأحمد الشيخ وحسين الشحات





في الهجوم: جونيور أجايي ومروان محسن أو محمود كهربا