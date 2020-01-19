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إزالة 265 حالة إشغالات متنوعة من شوارع "إهناسيا" ببني سويف (صور)

الأحد 19/يناير/2020 - 06:19 م
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بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا ببني سويف، بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية، حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات من شوارع المدينة، اليوم الاحد، تمكنت خلالها من رفع وإزالة 265 مخالفة متنوعة، وذلك لتسيير حركة المارة وإعادة الحالة الانضباطية بالشوارع والميادين.

قاد الحملة، اللواء عمرو مرتضى، مساعد مدير أمن بني سويف، والعقيد محمود مهني، مأمور مركز شرطة إهناسيا والعميد عصمت رشوان مدير شرطة المرافق والرائد نادر كروم، رئيس وحدة المرور، وعددًا من الضباط والأمناء والأفراد، ومسؤولي الوحدة المحلية وأقسام الإشغالات والنظافة والبيئة والحملة الميكانيكية والأمن والأزمات.

وأسفرت الحملة، عن رفع وإزالة 265 حالات إشغال مخالفة، تنوعت ما بين "بروز وتاندات مخالفة أمام المحلات التجارية، وأكشاك غير مرخصة، وإعلانات مخالفة، وصبات خرسانية خارج خط التنظيم بالشوارع العامة، وذلك باستخدام معدات وسيارات الوحدة المحلية ووسط تأمين الجهات الأمنية، وتم التحفظ على المضبوطات المخالفة بديوان الوحدة المحلية.

وقامت الوحدة المحلية بعمل حملة نظافة بمناطق متفرقة من المدينة والتي أسفرت عن رفع 75 طن قمامة ونقلها إلى مصنع التدوير بسمسطا، فضلًا عن تحرير 18 محضر بيئة بالإشتراك مع البيئه وشرطة المسطحات المائية.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على أهمية استمرار وتكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية والميادين الحيوية لتحقيق السيولة المرورية أمام حركة المواطنين والسيارات، للحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي للمدن، وكذلك تنفيذ حملات إزالة تعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة تطبيقًا للقانون.
إزالة 265 حالة إشغالات متنوعة من شوارع "إهناسيا" ببني سويف (صور)
إزالة 265 حالة إشغالات متنوعة من شوارع "إهناسيا" ببني سويف (صور)
إزالة 265 حالة إشغالات متنوعة من شوارع "إهناسيا" ببني سويف (صور)
إزالة 265 حالة إشغالات متنوعة من شوارع "إهناسيا" ببني سويف (صور)
إزالة 265 حالة إشغالات متنوعة من شوارع "إهناسيا" ببني سويف (صور)
إزالة 265 حالة إشغالات متنوعة من شوارع "إهناسيا" ببني سويف (صور)
إزالة 265 حالة إشغالات متنوعة من شوارع "إهناسيا" ببني سويف (صور)
إزالة 265 حالة إشغالات متنوعة من شوارع "إهناسيا" ببني سويف (صور)
إزالة 265 حالة إشغالات متنوعة من شوارع "إهناسيا" ببني سويف (صور)
إزالة 265 حالة إشغالات متنوعة من شوارع "إهناسيا" ببني سويف (صور)
إزالة 265 حالة إشغالات متنوعة من شوارع "إهناسيا" ببني سويف (صور)
إزالة 265 حالة إشغالات متنوعة من شوارع "إهناسيا" ببني سويف (صور)
إزالة 265 حالة إشغالات متنوعة من شوارع "إهناسيا" ببني سويف (صور)
إزالة 265 حالة إشغالات متنوعة من شوارع "إهناسيا" ببني سويف (صور)
إزالة 265 حالة إشغالات متنوعة من شوارع "إهناسيا" ببني سويف (صور)
إزالة 265 حالة إشغالات متنوعة من شوارع "إهناسيا" ببني سويف (صور)
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