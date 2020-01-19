تبدأ من ألف جنيه.. "مشروعات البرلمان" توافق على ضريبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وافقت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الأحد، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، على المادة المنظمة للضريبة المستحقة على المشروعات المسجلة وقت صدور قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أو التي تسجل بعد صدوره والتي لا يجاوز حجم أعمالها مليون جنية سنويًا.



ووفقا للمادة (94) من مشروع القانون التي وافقت عليها لجنة المشروعات المتوسطة اليوم، تكون الضريبة بواقع ألف جنيه سنويا للمشروعات التي يقل حجم أعمالها السنوي عن 250 ألف جنيه، و2500 جنيه سنويًا للمشروعات التي يزيد حجم أعمالها السنوي عن 250 ألف جنيه ولا يجاوز 500 ألف جنيه.



وانتهى اجتماع اللجنة إلى فرض الضريبة بواقع 5 آلاف جنيه سنويًا للمشروعات التي يزيد حجم أعمالها السنوي عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنية، وذلك بتعديلها بعدما كانت الضريبة المحددة لهذا الشق (6 آلاف جنيه) بعد مطالبات أعضاء اللجنة بخفض قيمة الضريبة.

