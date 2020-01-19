"غوتيريش" يحذر من إندلاع حرب أهلية واسعة النطاق في ليبيا





وجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ، مساء اليوم الأحد، تحذير من قيام حرب أهلية واسعة النطاق في ليبيا، مؤكدا على أن "مذكرة مؤتمر برلين ستقترح آلية ملموسة للمراقبة"، موضحاً أنه يجب اتخاذ إجراء حاسم لتجنب ذلك.





وقال الأمين العام للأمم المتحدة ، في كلمته خلال مؤتمر برلين لمناقشة الأزمة الليبية، إننا "نواجه خطر تصعيد إقليمي، وأعتقد أنه يمكن إنهاء الأزمة الليبية بالحل العسكري، ولقد حان الوقت لاتخاذ إجراء فوري وحاسم لمنع نشوب حرب أهلية واسعة النطاق".





ولفت أنطونيو غوتيريش، إلى أن "مثل هذا الصراع يمكن أن يؤدي إلى كابوس إنساني ويجعل ليبيا عرضة للانقسام الدائم"، داعيًا كافة المهتمين بالأزمة الليبية لدعم وقف إطلاق النار، مؤكداً على أن "بيان مؤتمر برلين سيتضمن آلية مراقبة لقرارات المؤتمر ومتابعة تنفيذها".





وتعاني ليبيا التي لديها أكبر احتياطات نفط في القارة الأفريقية، من العنف وصراعات السلطة منذ سقوط معمر القذافي في عام 2011م، في أعقاب انتفاضة شعبية وتدخل عسكري قادته فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة.





وتشن قوات الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، والتي تقع معظم الحقول النفطية تحت سيطرة قواته، في أبريل 2019 هجومًا باتجاه طرابلس للسيطرة عليها.





وتقول الأمم المتحدة: إنّ أكثر من 280 شخصا قتلوا إضافة إلى أكثر من ألفي مقاتل، فضلا عن نزوح 146 ألفا، ولا يزال اتفاق وقف إطلاق النار وفق المبادرة "التركية - الروسية" الذي بدأ الأسبوع الماضي، ساريا رغم تبادل الطرفان اتهامات بخرقه.



