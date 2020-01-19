موعد مباراة الاهلي والمقاولون العرب اليوم 19-1-2020 في الدوري المصري والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع





مباراة الاهلي والمقاولون العرب في الدوري المصري





الاهلي والمقاولون العرب، يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي نظيره المقاولون العرب مساء اليوم الأحد، على ستاد " السلام"، في إطار منافسات الجولة الـ14 من بطولة الدوري المصري الممتاز 2020/2019.





موعد مباراة الاهلي والمقاولون العرب في الدوري

ستُقام مباراة الاهلي والمقاولون العرب في الدوري مساء اليوم الأحد، في تمام الساعة 7:30 مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة 8:30 مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية.





القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والمقاولون العرب في الدوري

سيتم إذاعة مباراة الاهلي والمقاولون العرب في الدوري حصريًا على قناة "أون سبورت إتش دي - ON Sport HD" وقناة "تايم سبورت إتش دي - Time Sports HD" الرياضية.





ومن المتوقع أن يبدأ الاهلي مباراته أمام المقاولون العرب بالتشكيل التالي:-





حراسة المرمى: محمد الشناوي.





خط الدفاع: أحمد فتحي - أيمن أشرف - رامي ربيعة - علي معلول.





خط الوسط: عمرو السولية - أليو ديانج - محمد مجدي قفشة - حسين الشحات - جونيور أجايي.





خط الهجوم: مروان محسن.





يحتل الاهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 33 نقطة جمعها من 11 مباراة، بينما يحتل المقاولون العرب المركز الثاني برصيد 29 نقطة جمعها من 13 مباراة.



