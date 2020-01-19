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افتتاح معرض "النقود عبر العصور" بمكتبة الإسكندرية

الأحد 19/يناير/2020 - 04:35 م
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الافتتاح
الافتتاح
حسام زيدان
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افتتح الدكتور أحمد منصور مدير مركز دراسات الخطوط والدكتورة ولاء النبراوي مدير العلاقات العامة بالمتحف الإسلامي نيابة عن الدكتور ممدوح عثمان مدير عام المتحف، معرضًا مصورًا تحت عنوان "رحلة نقود مصر عبر العصور".

وشهد افتتاح المعرض الذي نظمه مركز دراسات الخطوط بقطاع البحث الأكاديمي في مكتبة الإسكندرية، بقاعة المعارض الشرقية، بالتعاون مع متحف الفن الإسلامي بالقاهرة، ومتحف كلية الآداب جامعة الإسكندرية. عدد كبير من أساتذة الجامعات وهواة جامعي العملات.

وقالت الدكتورة ولاء النبراوي في كلمتها نيابة عن الدكتور ممدوح عثمان مدير عام متحف الفن الإسلامي، إن المعرض يروي تاريخ مصر وقوة اقتصادها، وتوالي حكامها عبر العصور من خلال العملات الأثرية ومجموعة من الصور الفوتوغرافية.

ومن ناحيته قال الدكتور أحمد منصور مدير مركز دراسات الخطوط بمكتبة الإسكندرية إن المعرض يضم ما يقرب من 57 قطعة نقدية وورق البنكنوت من أندر ما أصدرته الدولة المصرية من نقود عبر أكثر من ٢٥٠٠ سنة والتي تعرض لأول، و 58 لوحة شارحة للعملات عبر العصور، والمعرض مستمر حتى 24 يناير.
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الكلمات المفتاحية

مكتبة الإسكندرية معرض رحلة النقود عبر العصور المتحف الإسلامي

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