قبرص: تركيا دولة قرصنة تنتهك القانون الدولي في تنقيبها عن الغاز

أكدت السلطات القبرصية، اليوم الأحد، أن تركيا دولة قرصنة تنتهك القانون الدولي في تنقيبها عن الغاز في شرق المتوسط.

وقال الاتحاد الأوروبي، إنه يعتزم فرض عقوبات محددة على تركيا بسبب عملياتها الغير المشروعة للتنقيب عن المحروقات في شرق المتوسط خصوصا في المياه القبرصية.

وأضاف الاتحاد الأوروبي، أن العقوبات ستكون على شكل منع من دخول أراضي الاتحاد الأوروبي وتجميد الأرصدة، مطالبًا كافة أعضاء المجتمع الدولي الامتناع عن أي عمل قد يمس بالاستقرار والأمن الإقليميين.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي يشارك في مؤتمر برلين، قد رفض "إنذارات" الاتحاد الأوروبي. وذكر بأن تركيا تستقبل 4 ملايين لاجىء معظمهم من السوريين وأنها قادرة على فتح أبواب أوروبا أمامهم.