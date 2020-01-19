رضا عبدالعال يقدم "نمبر وان" على "النهار" مطلع فبراير المقبل

انضم الكابتن رضا عبد العال، لشبكة قنوات "النهار" حيث تم الاتفاق بين الإعلامي الدكتور عمرو الليثي رئيس شبكة تلفزيون النهار والكابتن رضا عبد العال علي قيامه بمشاركة الإعلامي عمر ربيع ياسين في تقديم برنامج "نمبر وان" والمزمع انطلاقه في مطلع شهر فبراير المقبل لمدة يومين أسبوعيا.

ومن جانبه ابدي كابتن رضا عبد العال، سعادته البالغة للانضمام الي شبكة تلفزيون النهار، مؤكدا انه يعد مشاهدي النهار بمجموعة من المفاجآت و الانفرادات الحصرية في برنامج "نمبر وان".

ومن جانبه أعرب دكتور عمرو الليثي عن سعادته بانضمام قيمه كروية وإعلامية كبيرة مثل كابتن رضا عبد العال للنهار، وانه سيكون أضافة كبيرة لشبكة تلفزيون النهار فيما سيقدمه لجمهور النهار من مفاجآت وانفرادات تذاع حصريا علي النهار.