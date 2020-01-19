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لجنة الصحة الوطنية الصينية: تفشي فيروس كورونا يمكن السيطرة عليه

الأحد 19/يناير/2020 - 02:49 م
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الأحد، أن تفشي سلالة جديدة من الفيروس التاجي - فيروس كورونا - يمكن السيطرة عليه، وذلك في أول بيان يصدر عن اللجنة منذ ظهور المرض في أواخر ديسمبر.

وقالت اللجنة، إن مسار انتقال الفيروس الجديد لم يتم تعيينه بشكل كامل ومصدر الفيروس غير معروف، مضيفة، أنها ستكثف المراقبة خلال العام القمري الجديد، عندما يسافر الكثير من سكان الصين للاحتفال بالعطلة الأسبوع المقبل، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".

وقد أعلنت لجنة الصحة في مدينة ووهان بالصين، إصابة 17 حالة جديدة بالالتهاب الرئوي الناجم عن سلالة جديدة من فيروس كورونا، مما يثير القلق مع استعداد البلاد للاحتفال بالعام القمري الجديد الذي يسافر خلاله الكثير من الصينيين.

وأصدرت لجنة الصحة في مدينة ووهان، بيانًا اليوم الأحد، قالت فيه إن ثلاثة من المرضى حالاتهم خطيرة. وتُوفي اثنان من جراء الإصابة بالفيروس في وقت سابق.

وبحسب الأرقام، ارتفع إجمالي عدد المصابين بالالتهاب الرئوي في الصين إلى 62 شخصا، وجميعهم في مدينة ووهان وسط البلاد.

وقد شهدت الصين، في عامي 2002 و2003، تفشي مرض التهاب الجهاز التنفسي الحاد "سارس" في آسيا، عندما ظهر في الصين وأودى بحياة نحو 800 شخص في أنحاء العالم.
وسلالات فيروس كورونا عائلة كبيرة، يمكن أن تسبب عدوى تتراوح بين نزلات البرد الشائعة والتهاب الجهاز التنفسي الحاد "سارس"، وفق ما ذكرت "رويترز".

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