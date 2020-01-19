أمهات مصر: سهولة امتحان الفلسفة والمنطق لطلاب أولى ثانوي

قالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض التعليم، إن امتحان مادة الفلسفة والمنطق لطلاب الصف الأول الثانوي في نظام الثانوية الجديد، جاء سهلا وفي مستوي الطالب المتوسط.



