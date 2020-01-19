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أمهات مصر: سهولة امتحان الفلسفة والمنطق لطلاب أولى ثانوي

الأحد 19/يناير/2020 - 02:57 م
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بوابة الفجر
ريم محمود
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قالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض التعليم، إن امتحان مادة الفلسفة والمنطق لطلاب الصف الأول الثانوي في نظام الثانوية الجديد، جاء سهلا وفي مستوي الطالب المتوسط. 

وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، أن أغلب الطلاب وأولياء الأمور أكدوا علي سهولة امتحان مادة الفلسفة والمنطق في جميع المخافظات، باستثناء فقرتين صعبتين في بعض النماذج، معربين عن سعادتهم من مستوى الامتحان ووضوح أغلب الأسئلة وسهولتها.
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الكلمات المفتاحية

والتعليم امتحان الفلسفة المنطق التربية و أمهات مصر

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