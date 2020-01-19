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هنادي مهنى تنضم لأسرة مسلسل "الفتوة" مع ياسر جلال

الأحد 19/يناير/2020 - 02:51 م
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بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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انضمت الفنانة هنادي مهني لأسرة مسلسل الفتوة مع الفنان ياسر جلال، ومن المقرر طرح المسلسل فى السباق الرمضاني القادم ٢٠٢٠.

ونشر ياسر جلال عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات 'إنستجرام'، صورة له تجمعه مع هنادي مهني، وعلق على الصورة قائلاً" انضمام هنادي مهني إلى مسلسل الفتوة".

مسلسل "الفتوة" من بطولة كلا من "ياسر جلال، دياب، رياض الخولى، مى عمر، مجدى فكرى، أحمد خليل عادل الفار، مهار نصار، صفوة، وعدد آخر من الفنانين الشباب"، تأليف هانى سرحان، إخراج حسين المنباوى.

وتدور أحداث "الفتوة" قبل 100 عام فى حى الجمالية ويبرز العلاقات الإنسانية والاجتماعية بين أهل الحارة، فى عمل يعيد المشاهدين إلى الحارة المصرية الأصيلة وعراقتها قبل قرن من الزمان.

يشار إلى أن هنادي مهني شاركت خلال الماراثون الرمضانى الماضى، بعدة أعمال فنية، وهى مسلسل "حكايتى" لياسمين صبرى، ومسلسل "زلزال" مع محمد رمضان، و"بركة" مع عمرو سعد.
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