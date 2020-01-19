3 ليالي لباليه أنا كارنينا على المسرح الكبير









صمم رقصات الباليه والمناظر والملابس والاضاءة تيت كاسك - ماركو بيستا – فيدريكو فيراتتى – ماركو ترياكا واحداثة مستلهمة من احدى الكلاسيكيات الادبية العالمية التى تحمل نفس الاسم للكاتب الروسى الشهير ليو تولستوى وتدور فى موسكو خلال القرن التاسع عشر فى فصلين حول شخصية الزوجة والام الارستقراطية آنا كارنينا التى تلتقى بالضابط فرونسكي وتقع فى غرامه فتشعر بكراهية لزوجها وبعد صراع طويل تختار حبيبها وتتخلى عن اسرتها فينبذها المجتمع ويزهد فرونسكى فى حبها ويبتعد عنها فتتحول حياتها إلى جحيم وينتهي الصراع بأن تلقي بنفسها تحتَ عجلات القطار لتتخلص من حياتها وتنهى قصة الحب اليائسة .





يذكر ان فرقة باليه ميلانو تضم مجموعة من العرضين المهرة ويجمع ريبرتوارها مجموعة من الاعمال الكلاسيكية الشهيرة الى جانب عروض تم تصميمها خصيصاً لها ، طافت معظم ارجاء العالم فى جولات فنية ناجحة وحصلت على العديد من الجوائز .

نجحت دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر فى التعاقد مع فرقة باليه ميلانو الايطالية تحت اشراف مديرها الفنى كارلو بيستا لتقديم ثلاثة ليالى لباليه انا كارنينا للموسيقار الروسى العالمى تشايكوفسكى وذلك فى الثامنة مساء ايام الاربعاء ، الخميس ، الجمعة 22 ، 23 ، 24 يناير على المسرح الكبير .