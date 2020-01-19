Advertisements
Advertisements
Advertisements

3 ليالي لباليه أنا كارنينا على المسرح الكبير

الأحد 19/يناير/2020 - 02:09 م
Advertisements
بوابة الفجر
محمود حنفي
Advertisements
نجحت دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر فى التعاقد مع فرقة باليه ميلانو الايطالية تحت اشراف مديرها الفنى كارلو بيستا لتقديم ثلاثة ليالى لباليه انا كارنينا للموسيقار الروسى العالمى تشايكوفسكى وذلك فى الثامنة مساء ايام الاربعاء ، الخميس ، الجمعة 22 ، 23 ، 24 يناير على المسرح الكبير .


صمم رقصات الباليه والمناظر والملابس والاضاءة تيت كاسك - ماركو بيستا – فيدريكو فيراتتى – ماركو ترياكا واحداثة مستلهمة من احدى الكلاسيكيات الادبية العالمية التى تحمل نفس الاسم للكاتب الروسى الشهير ليو تولستوى وتدور فى موسكو خلال القرن التاسع عشر فى فصلين حول شخصية الزوجة والام الارستقراطية آنا كارنينا التى تلتقى بالضابط فرونسكي وتقع فى غرامه فتشعر بكراهية لزوجها وبعد صراع طويل تختار حبيبها وتتخلى عن اسرتها فينبذها المجتمع ويزهد فرونسكى فى حبها ويبتعد عنها فتتحول حياتها إلى جحيم وينتهي الصراع بأن تلقي بنفسها تحتَ عجلات القطار لتتخلص من حياتها وتنهى قصة الحب اليائسة .

يذكر ان فرقة باليه ميلانو تضم مجموعة من العرضين المهرة ويجمع ريبرتوارها مجموعة من الاعمال الكلاسيكية الشهيرة الى جانب عروض تم تصميمها خصيصاً لها ، طافت معظم ارجاء العالم فى جولات فنية ناجحة وحصلت على العديد من الجوائز .
Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. الإسماعيلي ينهي أزمة صالح جمعة

منذ يوم

تطورات جديدة في ملف أزارو وجيرالدو مع الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يعرض على نجمه 400 ألف دولار لفسخ عقده بالتراضي

منذ يوم

سبورت تكشف عن طريقة لعب برشلونة أمام غرناطة

منذ حوالي 3 ساعات

الأرصاد تحذر: تقلبات جوية عنيفة خلال الأسبوع الجاري (تفاصيل)

منذ ساعتين و 22 دقيقة

عاجل.. أول تعليق من وزيرة الصحة على حادث طبيبات المنيا

منذ أقل من ساعة

الأهلي يجهز بادجي

منذ ساعتين و 25 دقيقة

السفاح السنغالي يثير غضب رمضان صبحي في الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

أزارو يفاجئ الأهلي بقرار جديد بعد العرض السعودي

منذ حوالي 4 ساعات

«كورة لايف barca» مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط برشلونة II7SRY جول برشلونة LIVE barcelona

منذ حوالي 22 ساعة

تصريحات مهمة للرئاسة بشأن مؤتمر برلين حول ليبيا

منذ حوالي 13 ساعة

رجال الأعمال انتقدوا سحر نصر أمام "مدبولي" واشترطوا عليه تعديل 6 قوانين

منذ حوالي 15 ساعة

فايلر يتجسس على النجم الساحلي

منذ ساعتين و 23 دقيقة

شوبير يزف خبر سار للأندية المصرية

منذ حوالي 4 ساعات

مكالمة للخطيب.. الاتحاد يطلب نجم الأهلي

منذ ساعتين و 40 دقيقة

مفاجأة في تشكيلة الأهلي المتوقعة أمام المقاولون العرب

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:39 ص

مكالمة للخطيب.. الاتحاد يطلب نجم الأهلي

أزارو يفاجئ الأهلي بقرار جديد بعد العرض السعودي

10:48 ص

الأرصاد تحذر: تقلبات جوية عنيفة خلال الأسبوع الجاري (تفاصيل)

11:57 ص

«كورة لايف barca» مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط برشلونة II7SRY جول برشلونة LIVE barcelona

03:51 م

فايلر يتجسس على النجم الساحلي

11:56 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status