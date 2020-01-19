طريقة تحضير ستيك الدجاج بالليمون

المقادير

- لتحضير صوص الليمون:

عصير الليمون : ربع كوب

مرق دجاج : نصف كوب

النشاء : ملعقة كبيرة

الخل : ملعقة كبيرة

العسل : ملعقة كبيرة

الزيت النباتي : 2 ملعقة كبيرة





- صدر الدجاج : 500 غراماً (مقطع شرائح)

- النشاء : 2 ملعقة كبيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- البصل : 1 حبة (مفروم)

- الزنجبيل : ملعقة كبيرة (طازج، ومفروم)





طريقة التحضير

يخلط النشا مع الفلفل الأسود ويغمس الدجاج به ثم يقلى الدجاج بملعقة من الزيت على نار عالية حتى يتحمر ويصبح ذهبي.

اخلطي مكونات الصلصة في وعاء وتأكدي من أن النشا ذاب تماماً.

ضعي ملعقة من الزيت النباتي وحمري البصل والزنجبيل.

أضيفي الصلصة إلى البصل والزنجبيل وحركي على النار المنخفضة حتى تتماسك الصلصة.

أضيفي الدجاج المحمر واتركيه مع الخليط حتى تتجانس المكونات لمدة 5 دقائق.

قدميه ساخناً إلى جانب الأرز أو البطاطا المشوية.