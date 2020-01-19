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كل ما تريد معرفته عن ميجان ماركل والأمير هاري واتفاقية الخروج الملكي

الأحد 19/يناير/2020 - 01:45 م
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بوابة الفجر
مرنا مجدي
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من المقرر أن تعيش ميجان ماركل والأمير هاري حياة مختلفة للغاية، حياة أكثر خصوصية، بعد انفصالهما عن العائلة المالكة.

بعد أكثر من أسبوع من إعلان الزوجين من جانب واحد أنهما سيتنحيان عن منصبهما باعتبارهما "من كبار رجال العائلة المالكة" ويسعيان إلى العمل ليصبحا مستقلين ماليًا، قاما بتربية ابنهما أرتشي هاريسون في كل من المملكة المتحدة وأمريكا الشمالية، حيث أعلنت الملكة إليزابيث الثانية وقصر باكنجهام يوم السبت تفاصيل من اتفاق تم التوصل إليه بشأن مستقبل الزوجين.

هنا هو ما نعرفه:

كما جاء في بيان من قصر باكنجهام:

1. "صاحب السمو الملكي وصاحبة السمو الملكي" لم يعد يستخدم الزوجان ألقاب صاحب السمو الملكي لأنهم لم يعدوا أعضاءً في العائلة المالكة".

فقدت والدة هاري الراحلة الأميرة ديانا، لقب صاحب السمو الملكي بعد طلاقها من والده الأمير تشارلز.

هاري وميجان، ومع ذلك تكون قادرة على الاحتفاظ بألقابها على الرغم من عدم استخدامها. لا يزال هاري أميرًا وسيظل معروفًا باسم هاري دوق ساسكس، بينما زوجته ميجان دوقة ساسكس.


2. سداد الملايين على Frogmore: "لقد شارك دوق ودوقة ساسكس رغبتهما في سداد نفقات المنحة السيادية لتجديد كوخ Frogmore، الذي سيظل منزل العائلة في المملكة المتحدة".

في العام الماضي، كجزء من محاولتهم لإنشاء أسرة ملكية منفصلة، انتقلت ميجان وهاري من نوتنجهام في مجمع قصر كينسينجتون، حيث يعيش شقيقه الأمير ويليام مع زوجته كيت ميدلتون وأطفالهما الثلاثة في شقة ضخمة، وإلى كوخ Frogmore في عزبة كوينز وندسور. لكن قبل قيامهم بهذه الخطوة الكبيرة، قاموا بتجديد المسكن الجديد بتكلفة 2.4 مليون جنيه إسترليني - أكثر من 3 ملايين دولار - في أموال دافعي الضرائب.

هذا الأسبوع، أفيد أنه تم إعادة تعيين أعضاء من موظفي Frogmore.


3. لا مزيد من الأموال العامة: "لن يحصلوا بعد الآن على الأموال العامة للواجبات الملكية".

هذا لا يعني أن ميجان وهاري لن يكونا قادرين على تلقي أموال خاصة من والده من خلال دخله من دوقية كورنوال.


4. وداعًا الواجبات الملكية والتعيينات العسكرية: "كما هو متفق عليه في هذا الترتيب الجديد، فهم يفهمون أنهم ملزمون بالتراجع عن الواجبات الملكية، بما في ذلك التعيينات العسكرية الرسمية".

لم يعد هاري، الذي خدم بالفعل في الجيش البريطاني، يعرف باسم الكابتن العام لمشاة البحرية الملكية، وهو اللقب الاحتفالي الذي منح في عام 2017 بينما خلف جده وزوج الملكة الأمير فيليب دوق إدنبرة، الذي في سن 98 تقاعد من الحياة العامة الملكية.

وقال آلان ويست، الرئيس السابق للقوات البحرية الملكية: "الوضع برمته محزن للغاية، وأعتقد أنه من المؤسف بعد خدمته الرائعة في الجيش، أنه لم يعد متورطًا الآن مع الجيش في المملكة المتحدة".

من المتوقع أن يخسر هاري لقبًا آخر: سفير شباب الكومنولث.


5. لكن هل ستحافظ على رعايتها الخاصة: "مع مباركة الملكة، سوف يستمر الزوجان في الحفاظ على رعايتهم وجمعياتهم الخاصة، بينما لم يعد بإمكانهم تمثيل الملكة رسميًا، وأوضح الزوجان أن كل ما يفعلونه سيواصل التمسك بقيم صاحبة الجلالة".


6. التغييرات التي ستنفذ هذا العام: "سيصبح هذا النموذج الجديد ساري المفعول في ربيع عام 2020".


7. الملكة تشيد بميجان وتتمنى للعائلة الأفضل: "اتخذ هاري وميجان قرارهما بالتنازل عن منصبهما ككبار أفراد العائلة المالكة وسط بضع سنوات من التدقيق العام المكثف والصحافة السلبية عن الدوقة، التي كانت أيضًا هدفًا للعنصرية والتحيز الجنسي من قبل الصحف البريطانية ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي".

وكتبت الملكة في بيانها: "سيكون هاري وميجان وأرتشي دائمًا من أفراد أسرتي المحبوبين. أدرك التحديات التي واجهوها نتيجة التدقيق المكثف على مدار العامين الماضيين وأؤيد رغبتهم في الحصول على استقلال أكثر، أود أن أشكرهم على كل عملهم المتفاني في جميع أنحاء هذا البلد، والكومنولث وما وراءه، وأنا فخور بشكل خاص كيف أصبحت ميجان واحدة من العائلة بسرعة، ويأمل أسرتي بأكملها أن يسمح لهم اتفاق اليوم ببدء حياتهم. بناء حياة جديدة سعيدة وسلمية".


8. تحديث موقع الويب الخاص بميجان وهاري: "تماشيًا مع بيان صاحبة الجلالة الملكة، سيتم تحديث المعلومات المتعلقة بأدوار وأعمال دوق ودوقة ساسكس على هذا الموقع في الوقت المناسب، نحن نقدر سعة صدرك وندعوك لاستكشاف الموقع لمشاهدة الأعمال الحالية لصاحب السمو الملكي".



9. "قصر باكنجهام لا يعلق على تفاصيل الترتيبات الأمنية، هناك عمليات مستقلة راسخة لتحديد الحاجة إلى الأمن الممول من القطاع العام".



10. بعد إعلان خروج الزوجان المبدئي، تم التكهن بأنه عندما قالوا إنهم سيعيشون جزئيًا في أمريكا الشمالية، فإنهم يعنون كندا حيث عاشت ميجان لسنوات عندما عملت كممثلة في الدعاوى، وحيث قضت الأسرة عطلة لمدة ستة أسابيع على العطلات. لم يعلق القصر على مثل هذه التكهنات. وفي الوقت نفسه اعتبارًا من يوم السبت، ما زالت ميجان وابنها أرتشي في كندا، بينما لا يزال هاري في المملكة المتحدة بعد لقائه مع الملكة وأبيه وشقيقه حول الخروج الملكي، ويقال إنه من المقرر عقد أنواع أخرى من الإجتماعات يوم الإثنين".
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