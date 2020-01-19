ملك أحمد زاهر تتألق في أحدث ظهور لها

نشرت ملك أحمد زاهر، مجموعة صور جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت ملك خلال الصور مرتدية "تيشرت باللون الوردي وسويت شيرت باللون الازرق وكان شعرها منسدل واعتمدت خلال إطلالتها على مكياج خفيف واكسسوارات بسيطة".





وعلقت أحمد زاهر، على الصور قائلة:"الذكريات تعيدك".





ولاقت الصور تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنانة المصرية، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"الجميلة" وأضاف آخر"قمر ماشاءالله عليكي"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"منورة ياملوكه".



ويذكر أن آخر اعمال ملك أحمد زاهر، مسلسل "القاصرات"، الذي شاركت به خلال رمضان 2013، وتدور أحداثة حول مشكلة الزواج المبكر للفتيات، وشارك في البطولة عدد كبير من الفنانين من ضمنهم الفنانة داليا البحيري، وصلاح السعدنين ومنة عرفة، وحنان عادل، وياسر جلال، ومي الغيطي.