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الهند.. 4 مليون شخص يشاركون في مسيرة بشأن أزمة المناخ حول العالم

الأحد 19/يناير/2020 - 12:14 م
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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أطلقت ولاية بيهار الهندية حدثًا ضخمًا، وهو تشكيل سلسلة بشرية لخلق الوعي حول أزمة المناخ المستمرة في جميع أنحاء العالم. هذا هو الحدث السلمي الثالث من نوعه في الدولة.

وحسبما أوردت وكالة "سبوتنيك"، يشارك ما لا يقل عن أربعة ملايين شخص في حدث لتشكيل أكبر سلسلة بشرية على الإطلاق في غاندي ميدان في ولاية بيهار الشرقية لمبادرة بقيادة رئيس الولاية نيتيش كومار.

السلسلة البشرية التي يبلغ طولها 16351 كيلومتراً (10.160 ميل)، والتي زعمت أنها أطول محاولة، ويجري تشكيلها لتشجيع حملة حكومة الولاية المؤيدة للبيئة وإدانة عادة المهر ووزواج الأطفال.

وكما ورد، يتم استخدام 15 طائرة هليكوبتر لتسجيل الحدث الضخم في جميع أنحاء الولاية، والذي سينضم إليه المشرعون والكوادر والطلاب مع السكان المحليين.

وسيتم تشكيل السلسلة البشرية على طول حزام سهل الغانج الهندي من بوكسار إلى بهاجالبور على الحدود مع جهارخاند، بما في ذلك محور شوحار - مظفربور - اورانجاباد.

سوف يحطم كومار سجله الخاص بسلسلة بشرية يبلغ طولها 11285 كم تم تشكيلها في عام 2017 ضد حظر الخمور وسلسلة أخرى بطول 13660 كيلومترًا في عام 2018 ضد المهر وزواج الأطفال.

جدير بالذكر، أن المستشار الفيدرالي النمساوي سباستيان كورتس، بحث مع تشارلز ميشيل رئيس المجلس الاوروبي، يوم الجمعة، قضايا تعزيز النمو الاقتصادي الاوروبي والتنسيق فى جهود مكافحة تغير المناخ، حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقال كورتس - في تصريحات صحفية - إنه من الضروري تعزيز التعاون الاوروبي لتطوير زيادة الاعتماد على الطاقة النووية فى الاغراض التنموية السلمية وتبادل الخبرات حول الامان النووي بين دول الاتحاد الاوروبي.

وأشار كورتس الى ان المباحثات تناولت أيضا الخروج البريطاني من الاتحاد الاوروبي "بريكست" وتأثيره على وحدة الاتحاد ومستقبل عمله.

بدوره، وجه رئيس المجلس الاوروبي التهنئة الى الحكومة الجديدة فى النمسا برئاسة كورتس معربا عن تطلعه الى مزيد من التعاون مع النمسا فى المرحلة المقبلة.

وقال، إن تقوية الاقتصاد الاوروبي هو هدف هام ورئيسي لكل الدول الاعضاء فى الاتحاد خاصة فى تلك المرحلة التى يواجه فيها الاقتصاد العالمي مخاطر التباطؤ والركود.

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