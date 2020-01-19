وفاة موظف بتعليم كفر الشيخ داخل لجنة امتحان الشهادة الإعدادية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، اليوم الأحد، وفاة بشير عطا الجمل، عضو إدارة التوريدات بديوان عام المديرية، أثناء وجوده في إحدى لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بمدرسة أبو طبل الإعدادية، التابعة لإدارة كفر الشيخ التعليمية.



من جانبها، نعت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، الموظف واصفة إياه بشهيد الواجب الوطني.