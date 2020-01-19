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"أمهات مصر": صعوبة امتحاني الميكانيكا وعلم النفس لثانية ثانوي

الأحد 19/يناير/2020 - 12:21 م
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عبير أحمد
عبير أحمد
ريم محمود
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قالت عبير أحمد مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، إن امتحان مادة التطبيقات الرياضية "الميكانيكا" لطلاب الصف الثاني الثانوي للقسم العلمي في نظام الثانوية الجديدة، جاء في مستوى الطالب المتميز في أغلب النماذج، ما عدا بعض النماذج القليلة جاءت في مستوى الطالب المتوسط.

وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، أن أغلب الطلاب وأولياء الأمور يشتكون من صعوبة مادة الميكانيكا في أغلب المحافظات، موضحين أن أغلب أسئلة الامتحان تعجيزية وأغلب الطلاب لم يستطيعوا حلها.

وأوضحت، أن نفس الأمر تكرر في امتحان مادة علم النفس والاجتماع لطلاب القسم الأدبي للصف الثاني الثانوي، حيث جاءت أغلب نماذج الامتحان صعبة وإجابات الأسئلة متشابهة وبعضها غير واضحة مما وضعت الطلاب في حيرة.
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الكلمات المفتاحية

ميكانيكا علم نفس ثانية ثانوي امهات مصر

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