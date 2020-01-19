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وزير المالية: التحول الرقمي يقضي على البيروقراطية

الأحد 19/يناير/2020 - 12:21 م
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رقية جمال
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قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن وزارة المالية بدأت منذ 3 سنوات في تطبيق تحول رقمي كامل لإدارة المالية العامة للدولة، وتم إنشاء الخزانة الموحد، والنظام الإلكترونية الكاملة لإدارة المالية العامة، وهذا ساهم في إلغاء الشيكات الحكومية الورقية من تاريخ مصر، وتطبيق الحكومة والضبط المالي.

وأوضح "معيط"، خلال حواره مع مراسل برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، اليوم الأحد، أن المنظومة الإلكترونية تساهم في تحسين الإدارة والقضاء على المشكلات التي تواجههنا وتطبيق الحوكمة، والتعرف على مصروفات الدولة وإيراداتها ومستهدفاتها.

وتابع وزير المالية، أن التحول الرقمي مفيد للمواطن في تسهيل إجراءاته وإنهاءها في توقيت أقل ببيروقراطية أقل، وتتيح له الحصول على الخدمة عن بعد، معقبًا: "هنقضي على مقولة الموظف مجاش النهاردة أو روح بدري"، منوهًا بأن محافظة بورسعيد بدأت في تطبيق التحول الرقمي، وجميع الوزارات تسعى لإقامة نموذج في بورسعيد لتطبيقه ونقله في باقي المحافظات الأخرى.
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الكلمات المفتاحية

وزير المالية محمد معيط التحول الرقمي

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